Altenburg

Die Hilfsbereitschaft ist beachtlich: Freiwillige aus allen Regionen des Altenburger Landes haben in den vergangenen Tagen Sach- und Geldspenden abgegeben oder Unterkünfte angeboten, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Bürgerinnen und Bürger, die sich ebenfalls einbringen möchten, finden jetzt auf der Internetseite des Landratsamtes unter www.altenburgerland.de/de/ukrainehilfe eine Reihe von Kontaktmöglichkeiten und Adressen.

In Thüringen ist vorerst die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl die erste Anlaufstelle für Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet, erklärt das Landratsamt mit Verweis auf die Landesregierung. Ausnahmen bilden Hilfesuchende, die im Freistaat bei Bekannten oder Verwandten unterkommen können. Oder die eine Unterkunft erhalten, die von Privatleuten angeboten wird. Wer ein Obdach für Geflüchtete unentgeltlich zur Verfügung stellen möchte, findet auf der Landkreis-Seite die Kontaktdaten. Melden kann sich auch, wer eine Wohnung beziehungsweise ein Pensionszimmer dem Landratsamt zur Miete anbietet, damit dort Ukrainerinnen und Ukrainer untergebracht werden können.

Auch Unterstützung in Alltagsfragen ist gesucht

Wer Ukrainisch oder Russisch spricht und ehrenamtlich Flüchtlinge zum Beispiel bei Behördengängen oder in Alltagsfragen unterstützen möchte, möge an die E-Mail-Adresse ukrainehilfe@altenburgerland.de schreiben. Dorthin kann sich auch wenden, wer Zeit mit Menschen aus der Ukraine Zeit verbringen und ihnen als Patin oder Pate helfen möchte, sich im Altenburger Land wohlzufühlen.

„Ich bin dankbar für die große Anteilnahme der Bevölkerung am Schicksal der Ukraine. Es ist eine absolute Katastrophe was den Menschen dort passiert“, sagte Landrat Uwe Melzer (CDU). „Es ist für mich unfassbar, dass nach mehr als 30 Jahren die europäische Friedensordnung durch den russischen Überfall auf das Nachbarland zerstört wurde.“ Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung haben für die Kriegsopfer gespendet, teilt die Behörde mit. Die Kisten sollen dieser Tage in die Grenzregion gefahren werden.

Benötigte Hilfsgüter sind unter anderem Decken, Schlafsäcke, Batterien, Rucksäcke, Hygieneartikel, Babywindeln, Medikamente, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, FFP2-Masken, Fertignahrung, Konserven, Wasser, Speiseöl in Kanistern sowie Spiele, Stifte und Malbücher für Kinder. Kleidung wird derzeit eher nicht gebraucht.

Eine Auswahl von Ansprechpartnern, die derzeit Hilfsgüter sammeln, um sie in die Ukraine oder direkt an die Grenze zu bringen:

FSV Meuselwitz, Penkwitzer Weg 4 in Meuselwitz, montags bis freitags 8 bis 12 Uhr, donnerstags 17 bis 19 Uhr und nach den Trainingseinheiten

Bürgerbüro der Linken, Moritzstraße 4 in Altenburg, montags und mittwochs von 8 bis 16 Uhr, dienstags und donnerstags von 11 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr

Altenburger Familienzentrum in Trägerschaft der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Altenburg, Brüdergasse 11, Telefon 03447 4885144, E-Mail info@altenburger-familienzentrum.de

Stadtverwaltung Gößnitz, Freiheitsplatz 1, Telefon 034493 70101, E-Mail buero@goessnitz.de

Heimat- und Verschönerungsverein Schmölln, in den Vereinsräumen im Untergeschoss der Musikschule, montags, mittwochs und freitags von 17 bis 18 Uhr

