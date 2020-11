Altenburg

Er hat womöglich noch mal Glück gehabt: Ein 20-Jähriger überlebte in der Nacht zum Mittwoch einen Sturz aus der dritten Etage eines Wohnhauses. Er wurde allerdings schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Das Geschehen spielte sich im Buchenring in Altenburg-Südost ab. Gegen 0.30 Uhr waren Rettungsdienst und Polizei gerufen worden, nachdem der Mann abgestürzt war. Ein Rettungswagen brachte ihn in die Klinik. Warum der 20-Jährige aus dem Fenster fiel, ob es ein Unglück oder Fremdverschulden war und was zuvor in der Wohnung passierte, dazu machte die Polizei am Mittwoch auf OVZ-Nachfrage keine Angaben. Die Kripo ermittele derzeit, sagte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gera zur Begründung.

Von OVZ