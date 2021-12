Krippenspiel in Altenburger Brüderkirche – doch nicht alles war wie gewohnt

Altenburg

Krippenspiel in Coronazeiten: Wer am Heiligabend der traditionellen Veranstaltung in der Altenburger Brüderkirche beiwohnen wollte, kam in diesem Jahr nicht so ohne weiteres in das Gotteshaus. Denn: Auch für das Krippenspiel galt die 3G-Regelung – Zutritt also nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Und wer kurz vor dem Besuch noch einen Test benötigte, bekam ihn auch: Das Landratsamt hatte am Heiligabend das mobile Testteam an der Kirche vorfahren lassen, um die nötigen Tests direkt vor Ort durchführen zu können – eine Möglichkeit, die von vielen Besuchern der beiden Vorstellungen um 14 und um 15 Uhr gern angenommen wurde. Und damit nicht genug: Das Testteam blieb bis 17 Uhr vor Ort, damit sich auch die Besucher der Christvesper testen lassen konnten.

Testen vor dem Besuch des Krippenspiels: Das mobile Testteam des Landratsamtes bot die Möglichkeit an, die auch gern angenommen wurde. Quelle: Mario Jahn

Danach gab es das Krippenspiel in Präsenz. Voraussetzung dafür war eine auf 250 Stück limitierte Zahl von Eintrittskarten, die zuvor per Mail verschickt worden waren, so dass jeder Besucher von vorn herein seinen festen Platz hatte.

Waren es sonst so um die 700 Zuschauer am Heiligabend in der Kirche, konnten diejenigen, die keine Platzkarten bekommen konnten, die Vorführung um 17 Uhr im Live-Stream im Lokalfernsehen verfolgen. Ein großer Chor war nicht zugelassen, doch die Kurrende – die Jüngsten sind in der zweiten Klasse – sang auf der Empore zum Orgelspiel. „Im Erdgeschoss soll eigentlich nicht gesungen werden, um die Verbreitung von Aerosolen so minimal wie möglich zu halten. Doch bei ‚Stille Nacht, heilige Nacht‘ singe ich auch mit“, verriet Diakonin Susann Borowanski.

In diesem Jahr wurde die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht des Herbergswirtes erzählt – den Pfarrer Sandro Vogler spielte. Quelle: Mario Jahn

„Rund sechs Wochen vor Weihnachten haben die Mitspieler ihren Text erhalten“, so Pfarrer Sandro Vogler. Vier Wochen vor Weihnachten begannen dann einmal wöchentlich die Proben, die in der Woche vor Weihnachten noch mal intensiviert wurden. Die schön gestalteten Kulissen kommen aus dem Fundus vieler Jahre, sind selbstgebaut und werden immer mal wieder um neue Einzelstücke ergänzt. Das Stroh der Krippe ist allerdings immer frisch.

Auch die Weihnachtsgeschichte in der Brüderkirche ist jedes Jahr anders. Da die Handlung im kollektiven Wissen verankert ist, wird sie jedes Jahr aus einer anderen Perspektive erzählt – dieses Jahr aus dem Blickwinkel des Herbergswirtes, den Pfarrer Sandro Vogler spielte. Er passte die bekannte Erzählung der heutigen Umgangssprache an – und so hörte man unter anderem Worte wie: „Die Römer sind Fieslinge“, was im Original sicher etwas anders lautete.

In zwei Durchgängen führte die Junge Gemeinde 14 Uhr und 15 Uhr das Krippenspiel auf. Das Publikum bedankte sich mit viel Applaus. Quelle: Mario Jahn

Gekonnt schlug der Pfarrer-Herbergswirt den Bogen zur aktuellen Situation und zur Spaltung, die sich wegen geimpft/ungeimpft durch die Gesellschaft zieht: „Der Heiland ist zu allen gekommen“, mahnte er zur Versöhnung.

Die Freundinnen Palina und Frieda waren zum ersten Mal beim Krippenspiel dabei und verkörperten beide Engel. Die beiden Sechsjährigen hielten echte Kerzen mit Tropfschutz und sangen gemeinsam: „Fürchtet Euch nicht.“ Die größeren Kinder und Jugendlichen hatten längere Texte und wahrscheinlich auch nicht mehr so mit Lampenfieber zu kämpfen wie die Mädchen. „Die Jüngeren wachsen langsam rein“, sagte Pfarrer Vogler, „viele erinnern sich noch als Erwachsene gern an ihren Part, den sie als Kinder im Krippenspiel innehatten“. Und Palinas Papa ergänzt: „Ich bin froh, dass sie hier mitmachen und eine Aufgabe haben.“

Von Christiane Leißner und Mario Jahn