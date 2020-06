Altenburg

Eigentlich wollten sie in diesem Jahr feiern. Eine Jubiläumsveranstaltung zum 15-jährigen Vereinsbestehen, zusammen mit Mitgliedern, Helfern, Wegbereitern. Zwar sind 15 Jahre kein klassisches Jubiläum, doch immerhin eineinhalb Jahrzehnte ereignisreicher Vereinsgeschichte – aufregend, aufreibend, aufbegehrend und immer wieder auch von Erfolg gekrönt. Noch dazu steht die „Elimu ya kenya school Altenburger Land“ inzwischen 10 Jahre. Das wäre für Education4kenya Grund genug gewesen, um in großer Runde Gleichgesinnter Bilanz zu ziehen und neue Kräfte zu sammeln.

Eigentlich. Nun jedoch haben das Coronavirus und seine Auswirkungen die Vorzeichen verändert. Es geht dabei nicht um verschobene Feierlichkeiten. Der Verein steht vielmehr auf eine bislang ungekannte Weise mit dem Rücken zur Wand. Angesichts der hohen Leidensfähigkeit der Altenburger Aktiven wiegen die warnenden Worte umso schwerer. Education4kenya ist nicht bekannt dafür, bei jedem Rückschlag gleich das Ende zu beschwören. Ein Schritt zurück, zwei voran – so lief das in den vergangenen Jahren immer wieder. Doch die Komplettschließung der Schule, der Abgang der Lehrer, dazu eine gewaltige Finanzierungslücke – das hat es so noch nicht gegeben.

Die Schule ist mehr als eine Vereinsangelegenheit

Die aktuelle Krise strahlt weit über den Kreis der Vereinsmitglieder hinaus. Nicht nur, weil die Schule in Afrika den Namen des Altenburger Landes trägt. An der Einrichtung in Mombasa haben – indirekt – Hunderte Unterstützer aus dem Landkreis und darüber hinaus mitgebaut. Fast eine halbe Million Euro Spenden und Beiträge sind Beleg dafür. Zuwendungen, die wohl auch fließen, weil der Verein auf ein hohes Maß an Transparenz setzt, selbst wenn es, wie 2016, schlechte Nachrichten wie den aufgedeckten Betrug einer Schulleiterin gibt.

Der Reflex liegt nahe, auch zur Schließung der aktuellen Finanzlücke wieder auf Spenden zu hoffen. Ob das gelingt, ist ungewiss – auch der größten Hilfsbereitschaft sind Grenzen gesetzt. Aber es ist wohl immer noch wahrscheinlicher, als die Bundespolitik zum Umdenken in der Fördermittelpolitik zu bewegen. Befristen, umsteuern, auslaufen lassen, das gehört zum System. Nicht nur bei Entwicklungsprojekten in Kenia.

Von Kay Würker