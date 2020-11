Krisenstimmung: Jugendherberge Windischleuba in Schieflage

Windischleuba

Leere Zimmer und verwaister Speisesaal statt vollem Haus und Gewusel auf den Gängen: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der neuerliche Lockdown machen auch der Windischleubaer Jugendherberge zu schaffen. Und es scheint alles andere als ausgemacht, dass das Haus – immerhin eine der größten Übernachtungsmöglichkeiten im Kreis – die Krise so schnell hinter sich lassen kann.

Dabei sah die Lage, nach den Lockerungen der Einschränkungen in den Sommermonaten, zumindest nicht gänzlich düster aus, wie Herbergsleiter Matthias Buhl erklärt. „Zwar gingen die ersten Anfragen, nachdem wir am 10. Juli wieder öffnen konnten, zunächst zaghaft ein. Speziell in den Sommerferien haben sich die Übernachtungen dann aber deutlich gesteigert.“ Vor allem Familien hätten die Unterkunft im historischen Wasserschloss als alternatives Urlaubsziel für sich auserkoren, teils mehrere Wochen in Windischleuba verbracht. Allerdings sah die Situation bereits im September schon wieder anders aus. „Die Anfragen gingen so stark zurück, dass wir nur noch an den Wochenenden geöffnet hatten“, so Buhl. Auch ein nochmals gesteigertes Interesse in den Herbstferien war da nur ein Tropfen auf den berühmten heißen Stein.

Drastische Buchungsausfälle

Denn was vor allem ausblieb, waren die zahlreichen Gruppenbesuche, die die Jugendherberge dank ihrem besonderen Profil, dass sich neben Schulklassen auch ausdrücklich an Musikgruppen und Chöre richtet, sonst verzeichnen kann. „Wir konnten eigentlich keine der Gruppenanfragen mehr gewährleisten, haben dann etwa kostenfreie Stornierungen angeboten und mussten zahlreiche Anzahlungen zurückzahlen“, beschreibt Buhl die Situation. Der Grund findet sich im umfangreichen Hygienekonzept der Herberge: Neben Maskenpflicht auf den Gängen und gestaffelten Essenszeiten sieht dieses auch eine maximale Belegung von zwei Personen pro Zimmer vor – was größeren Gruppenreisen fast automatisch einen Riegel vorschiebt.

Im Speisesaal wurde ein umfangreiches Hygienekonzept umgesetzt. Derzeit herrscht dort, wie überall im Haus, gähnende Leere. Quelle: Mario Jahn

Die Auswirkungen der Buchungsflaute sind drastisch. „Zum Jahresbeginn hatten wir noch mit mindestens 18 000 Übernachtungen rechnen können. Mittlerweile stehen wir bei gerade einmal 4000“, bilanziert Buhl. Im Vergleich zum Vorjahr stehe 2020 ein Verlust von gut 75 Prozent zu Buche. Konkrete Zahlen lägen allerdings noch nicht vor.

Herbergsvater rechnet mit Investitionsstopp

Ungeachtet dessen schlägt sich das kräftige Minus bereits in den Investitionen in dem historischen Gemäuer nieder. Zwar habe man hier im laufenden Jahr noch gut im Plan gelegen, so der Herbergsvater „Wir konnten zwischen 30 000 und 50 000 Euro in Zimmerrenovierungen investieren.“ Allerdings rechnet er angesichts der angespannten Lage im kommenden Jahr und wohl auch darüber hinaus mit einem Investitionsstopp. „Die Verluste werden sich wohl noch über Jahre durch die Bilanz ziehen.“ Statt großer Sprünge seien dann nur die nötigsten Wartungsarbeiten und Reparaturen umsetzbar.

Mittelfristig keine Besserung in Sicht

Hoffnungen, das kräftige Minus zumindest noch ein wenig abzufedern, hat Buhl wenig. „Wir werden wohl auch im Dezember geschlossen bleiben müssen, die letzten Gruppen für dieses Jahr haben ihre Buchungen bereits storniert.“ Und auch im neuen Jahr bleibe die Lage düster. „Wir könnten zwar theoretisch im Januar das Haus wieder voll machen und versuchen so lange wie möglich alle Optionen für unsere Gäste offen zu halten. Allerdings stehen bereits jetzt auch Gruppenreisen von bis zu hundert Personen im Plan – die werden wir wohl erneut absagen müssen.“ Eine langfristige Planung sei unter den derzeitigen Gegebenheiten darüber hinaus einfach nicht möglich.

Gehe die Entwicklung so weiter, sagt Matthias Buhl, müsse die Herberge auch im Dezember geschlossen bleiben – und womöglich darüber hinaus. Quelle: Mario Jahn

Unsicherheiten für das Personal

Ein Umstand, der auch das Personal der Herberge vor zusätzliche Herausforderungen stelle. „Streckenweise habe ich drei bis vier Mal pro Woche den Dienstplan ändern müssen. Das bedeutet natürlich auch private Unsicherheiten für meine Mitarbeiter“, ist Buhl alles andere als zufrieden. Zumindest die Kurzarbeit sei aber bislang gut umsetzbar gewesen.

Hoffen auf die Treue der Gäste

Ob und wann die Windischleubaer Herberge mit Hilfen von außen rechnen kann, ist dagegen bislang noch unklar. Man führe derzeit Gespräche mit der Landesregierung, hoffe von Seiten der Politik auf Unterstützung, auch für die restlichen Jugendherbergen im Freistaat, teilt Peter Kraft, Geschäftsführer des Thüringer Landesverbands mit. Darüber hinaus bleibe derzeit nur, an die Unterstützungsbereitschaft der Gäste zu appellieren. „Wir hoffen, dass die Menschen auch künftig wieder bei uns übernachten wollen, eventuell verschobene Aufenthalte nachholen. Ihre Treue ist für uns in diesen Zeiten entscheidend.“

Von Bastian Fischer