Kritik an Böllerei: Ziehen sich Händler im Altenburger Land aus Silvesterverkauf zurück?

Altenburg/Meuselwitz

Kein guter Rutsch ohne gutes Feuerwerk: Mit dieser Maxime machen sich im ab dem heutigen Samstag wieder Pyrotechnikfreunde auf den Weg in die Geschäfte, füllen Einkaufswagen in Vorfreude auf Knalleffekte und Funkenflug. Im Altenburger Land, so viel steht fest, werden sie fündig – trotz der mehr denn je schwelenden Debatte über die Sinnhaftigkeit der Böllerei.

Hornbach zieht Schlussstrich

Wie berichtet, hat die Baumarkt-Kette Hornbach angekündigt, sich ab nächstes Jahr komplett aus dem Feuerwerks-Verkauf zurückzuziehen. Auch verschiedene Inhaber privat geführter Rewe- und Edeka-Märkte haben sich gegen die Pyrotechnik entschieden, verzichten schon jetzt auf diese Artikel in den Auslagen. Begründet wird das vor allem mit Tier- und Umweltschutz.

Händler im Altenburger Land lassen jedoch erst mal alles beim Alten. Ganz bewusst, wie Stephan Lichtenstein, der Geschäftsführer der Leitermann-Fachmärkte, erklärt: „Wir als Händler sehen es nicht als unsere Aufgabe, unseren Kunden vorzugeben, was ethisch korrekt ist oder nicht. Ich möchte es mir nicht anmaßen, als Moralapostel aufzutreten. Zumal ich der Meinung bin, dass es auch gute Gründe für Silvesterfeuerwerke in angemessenem Umfang geben kann.“

„Viele Händler füllen damit die Silvesterlücke“

Die pyrotechnischen Produkte, fügt Lichtenstein hinzu, zählen ohnehin nicht zum Leitermann-Kernsortiment, sondern seien eine Ergänzung am Rande, als nette Geste für die Kunden. „Nach meiner Beobachtung in den vergangenen Jahren ist der Silvesterverkauf eher rückläufig, was ich aber nicht mit der aktuellen Feinstaub-Debatte in Verbindung bringe, sondern mit der großen Zahl an Anbietern. Es gibt sehr viele Händler, die diese Artikel führen und damit die Silvesterlücke füllen.“

Bindung an zentrale Entscheidungen

Zu den Anbietern der Pyrotechnik – von Wunderkerzen über Böller bis hin zu Raketen – gehört auch der Rewe-Markt in Meuselwitz. Das Geschäft zählt nicht zu den von privaten Kaufleuten geführten Einrichtungen der Rewe-Gruppe. Filialleiterin Nadine Pfeifer verweist deshalb auf die Konzern-Linie: „Der Verkauf von Silvesterartikeln ist in den Rewe-Filialen üblich, da machen wir keine Ausnahme.“ Auch die Obi-Filiale in Windischleuba ist an die Entscheidungen der Zentrale gebunden, da es sich nicht um eines der Franchise-Objekte handele, erklärt Leiterin Silke Kellermann. So gilt auch hier: Silvesterartikel in gesamter Bandbreite.

„Die Nachfrage ist da“

Steffen Sell entscheidet als selbstständiger Altenburger Unternehmer zwar eigenverantwortlich, sieht aber keinen Grund, in seinem Markt am Steinweg auf Pyrotechnik zu verzichten. „Die Nachfrage ist da. Wir haben Stammkunden, die zum Teil sogar vorbestellen.“ Eine rückläufige Tendenz in den Verkaufszahlen könne er nicht feststellen, sagt Sell. Im Gegenteil: „Nach der Aldi-Schließung im Osterland-Center kommen auch von dort Kunden. Würden wir die Silvesterartikel nicht anbieten, gingen die Interessenten woanders hin.“ Er stelle allerdings fest, ergänzt Sell, dass viele Kunden durchaus maßvoll einkaufen. „Sie setzen sich ein Limit, wie viel sie maximal ausgeben wollen. Und daran halten sie sich.“

Von Kay Würker