Kritische Geister werden im Altenburger Land vergrault

Auch in den Städten Altenburg und Schmölln, beide 1989 noch dem Bezirk Leipzig angehörend, regte sich im Wendeherbst vor 30 Jahren Widerstand gegen das herrschende Regime. Wie in Leipzig und anderswo verliefen die Demonstrationen auch hierzulande durchweg friedlich. Der Versuch einer Erinnerung an bewegte Tage vor drei Jahrzehnten.