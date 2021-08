Kronenkreuz für Sandra Kayser: Zehn Jahre Engagement für psychisch Erkrankte in Altenburg

Altenburg

Zehn Jahre ehrenamtliches Engagement sind eine beachtliche Zeit. Zehn Jahre, die für die heute 36-jährige Sandra Kayser aber schnell vergangen sind. „Das hätte ich vorher nie gedacht“, sagt sie und schüttelt leicht den Kopf. Für diese Dekade an Tätigkeit im Begegnungstreff für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen der Horizonte erhält Sandra Kayser an diesem Montag das Kronenkreuz des Diakonischen Werkes. Dieses Dankeschön kommt vom Evangelischen Fachverband Suchtkrankenhilfe der Diakonie Mitteldeutschland.

Über einen Bekannten kam sie zum Café

Sandra Kayser kam vor über zehn Jahren selbst dadurch zum Café der Horizonte, weil sie selbst in einer tiefen Krise steckte. „Ich war in der psychiatrischen Klinik, weil es mir nicht gut ging und ein Bekannter hat mich hierhin mitgenommen“, erinnert sie sich. Und dann nahm alles seinen Lauf: „Ich wurde gefragt, ob ich mithelfen möchte und so kam das dann...“ Und mittlerweile ist sie Vollzeit ehrenamtlich bei der Horizonte tätig. Morgens beginnt ihr Tag im Café, sie bereitet das Mittagessen vor oder backt Kuchen. „Je nachdem, was so anfällt.“ Momentan kann das Essen nur mitgenommen und nicht in der Carl-Ossietzky-Straße 19 verzehrt werden. „Vor der Pandemie kamen die ersten schon vormittags und verbrachten ihre Zeit mit Kaffee trinken oder verschiedenen Gruppen wie Töpfern oder Körbeflechten.“

Die eigenen Erfahrungen helfen im Umgang

Der Begegnungstreff ist ein niederschwelliges Angebot für alle, die psychiatrische Erfahrungen gemacht haben und Kontakt suchen. Dass Sandra Kayser selbst diese Erfahrungen gemacht hat, hilft ihr im Umgang mit denjenigen, die Hilfe brauchen. „Bei manchen weiß man dadurch vielleicht eher, wie sie sich fühlen, als es Außenstehende könnten.“ Auf der anderen Seite kann Kayser selbst aus diesen Begegnungen viel mitnehmen. „Das hat viel mit mir gemacht in den zehn Jahren.“ Eine Zeit, in der sich auch ihr Blick auf die Welt und das Leben an sich geändert haben, wie sie sagt. Sandra Kayser spricht mit leiser, aber doch bestimmter Stimme von ihren Erlebnissen. Hin und wieder schleicht sich ein leichtes Lächeln auf ihr Gesicht, auch wenn sie von der Dankbarkeit der anderen spricht. „Nach dieser Zeit habe ich auch gelernt, mit bestimmten Dingen besser umzugehen.“

Schulprojekt zu mentaler Gesundheit

Neben dem Café und Begegnungstreff engagiert sich Sandra Kayser außerdem an Schulen. Im Rahmen des Vereins „Irrsinnig menschlich“ geht sie mit dem Projekt „Verrückt? Na und!“ an Schulen und spricht über ihre eigene Geschichte – in den Klassen 8 bis 11. „Ich rede mit den Schülern, um sie fit zu machen in Sachen seelischer Gesundheit. Damit sie vielleicht auch ein bisschen sensibler werden.“ Das Thema sei aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Gerade kritische Themen wie Magersucht oder Selbstverletzung würden immer wichtiger – in allen Schularten. „Ich habe selber eine Tochter, und da schaut man dann schon ganz anders drauf.“ Diese Tage an Schulen gehen nicht spurlos an Sandra Kayser vorbei, die Geschichten der Schüler nehmen sie mit. Aber in all der Zeit habe sie immer besser gelernt, nicht alles mit nach Hause zu nehmen.

„Die Bedeutung für die Menschen ist riesig“

Die Auszeichnung des „Kronenkreuzes“ sieht sie als Dankeschön, sagt aber im gleichen Atemzug auf ihre bescheidene Art: „Das wäre aber nicht nötig gewesen.“ Und sie fügt hinzu: „Eigentlich müsste ich mich bedanken. Diese zehn Jahre haben mich wirklich verändert.“ Nina Haarfeldt ist verantwortlich für die Tagesstätten bei Horizonte und lacht bei dieser Aussage. „Das ist typisch Frau Kayser. Sie spielt ihr Engagement als Kleinigkeit herunter, aber die Bedeutung für die Menschen ist riesig.“

Von Katharina Stork