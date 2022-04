Küchenbrand am Altenburger Nikolaikirchhof

Altenburg

Zur Bekämpfung eines Küchenbrands wurde am frühen Freitagnachmittag die Berufsfeuerwehr Altenburg auf den Nikolaikirchhof gerufen. Beim Eintreffen der Kameraden sei der eigentliche Brand im ersten Stock eines Wohnhauses jedoch bereits gelöscht und nur noch einzelne Glutnester an der Dunstabzugshaube zu versorgen gewesen, so Hauptbrandmeister Carsten Röhr.

„Die Wohnung war jedoch stark verqualmt, so dass wir mit Überdruckbelüftung Abhilfe schaffen mussten“, so Röhr. Dem vorausgegangen war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Statt ihren Herd nach dem Braten mit Butterschmalz auszuschalten, drehte die Bewohnerin den Schalter in die falsche Richtung und ging nach nebenan.

Wenn heißes Fett mit Wasser gelöscht wird

Das restliche Fett fing nach einer Weile Feuer. Als sie die brennende Pfanne bemerkte, tat sie das, wovon Experten ausdrücklich abraten: Sie goss Wasser hinein und löste eine so genannte Fettbrandexplosion aus, die nicht nur die Küche in Mitleidenschaft zog, sondern auch die leicht entflammbare Styroporverkleidung an der Decke entzündete. Die Frau rettete sich eigenständig zu einem Nachbarn, der den Notruf absetzte. Laut Carsten Röhr wurde vorsorglich der Strom in der Wohnung abgestellt.

Und die Küche? Die ist unbewohnbar und muss einmal komplett renoviert werden.

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Maike Steuer