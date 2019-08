Altenburg

Ein typisches Bild von Altenburg in diesen Zeiten bietet die idyllisch gelegene Kneipe der Gartenanlage Ost am Donnerstagabend. Nur notdürftig getrennt von einer altersschwachen Schiebetür dreschen Besucher auf einer Seite der Gaststätte lautstark Skat, während auf der anderen heftig, aber nicht ganz so laut über Garagen aus Vorwende-Zeiten geredet wird. Beim Kartenspiel gibt’s am Ende einen Sieger, bei den alten DDR-Carports soll es gar keinen geben – aber einen Kompromiss, mit dem alle leben können und dem man am Donnerstag zumindest ein kleines Stückchen näher kam.

Regelung noch nicht gefunden

Zu finden ist nach wie vor eine grundsätzliche Regelung, um im Todesfall für überlebende Ehepartner eine Weiternutzung ihrer Garage zu sichern, die zwar privat gebaut wurde, aber auf städtischem Grund und Boden steht und deren Verträge noch vor dem 3. Oktober 1990 geschlossen wurden. Davon gibt es in Altenburg noch etwa 600. Bislang hatte die Stadtverwaltung Witwen oder Witwern einen solchen Nutzungsvertrag gekündigt, danach einen neuen angeboten, freilich mit einer weit höheren Pacht als den 80 Euro und der Folge, dass das Bauwerk städtisches Eigentum wird.

Deal soll kein Präzedenzfall werden

Und zwischenzeitlich gibt es einen Vergleich, nachdem eine Witwe gegen eine Räumungsklage vor Gericht gezogen war (OVZ berichtete). Dieser sah vor, dass die ältere Dame um die 190 Euro pro Jahr Miete zahlt, die Garage in ihrem Eigentum bleibt und sie eine Entschädigung von der Stadt bekommt, wenn sie die Unterstellmöglichkeit nicht mehr nutzen möchte – etwas um 1100 Euro.

Dieser Deal soll aber einmalig bleiben. Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) macht beim Treffen mit der Interessengemeinschaft (IG) Altenburger Garageneigentümer am Donnerstag deutlich, dass der Vergleich kein Präzedenzfall werden soll. Fest steht, dass die Stadt Verträge den Hinterbliebenen auch weiterhin kündigt – freilich mit einer Änderung. Denn das erste Schreiben, das die Trauernden von der Stadtverwaltung erhielten, war die Garagen-Kündigung. Von dieser herz- und pietätlosen Art zeigt sich auch Neumann betroffen und verärgert und sorgte dafür, dass in diesem Briefen nun zunächst einmal den Hinterbliebenen das Mitgefühl des Rathauses ausgesprochen werde, ehe danach dennoch die Kündigung folgt. Neumann hat zugesichert, dass das Rathaus nicht aktiv nach solchen Todesfällen sucht, sondern nur handelt, wenn sie bekannt werden.

Weiter Streit um Wert-Tabelle der Garagen

Geklärt und vom Stadtrat beschlossen werden muss nun die Höhe der Mietzahlungen, die Dauer der Nutzung und die Höhe der Entschädigung, wenn der Vertrag gekündigt wird oder im Todesfall vorzeitig endet. Hier gibt es noch Streit, und zwar darum, wie die Beträge für eine Entschädigung ermittelt werden. Im Gespräch ist eine Art Tabelle vergleichbarer Garagen, je nach Zustand und Lage. Damit sollen die Besitzer von teuren Einzelgutachten verschont werden.

Dennoch spricht sich am Donnerstag Klaus Tetzner dagegen aus. Der Chef der Interessengemeinschaft unterstellt, dass in solchen Tabellen im Auftrag der Stadtverwaltung die Garagen billig gerechnet werden könnten, um die Entschädigung zu drücken. Ohnehin hat der IG-Vorsitzende nach wie vor große Bauchschmerzen, dass die Nutzungsverträge überhaupt gekündigt werden. Denn nach DDR-Recht seien beide Ehepartner Eigentümer der Garage, wodurch den Hinterbliebenen gar nicht gekündigt werden dürfe.

Stadtrat könnte im November Beschluss fassen

Nur gelte das DDR-Recht eben nicht mehr, erwidert Bürgermeister Frank Rosenfeld ( SPD). Und selbst wenn Nachfolgeregelungen greifen, müssten beide Ehepartner auch im Vertrag namentlich stehen, was oft nicht der Fall sei. Rosenfeld macht deutlich, dass niemand sich an eine mögliche Wert-Tabelle halten müsse und seine Garage auch selbst begutachten könne. OB Neumann kündigt einen entsprechenden Stadtratsbeschluss für November an. „Wir versuchen, dass es für alle verträglich wird.“

Von Jens Rosenkranz