Altenburg/Köln

„Angefangen hat es mit der Kunst dadurch, dass ich Architektur studieren wollte“, erinnert sich Klaus Uhlig. Der gebürtige Altenburger stellt vom 5. September bis 31. Oktober einige seiner Bilder zusammen mit Werken seiner Tante Magdalena Langenstraß-Uhlig auf Schloss Ponitz aus. Für ihn ist es etwas Besonderes, in seiner „Geburtsheimat“ eine derartige Ausstellung zu organisieren, sagt der Wahlkölner – und das zum ersten Mal zusammen mit Werken seiner bereits verstorbenen Tante.

Ausbildung in Architektur, Kunst, Design

1932 in Altenburg geboren, trieb es ihn nach der Schule nach Weimar an die Hochschule für Architektur und Bildende Kunst, die als Nachfolgeeinrichtung des Bauhauses konzipiert worden war. „Man erhielt im Grund eine Ausbildung in allerlei künstlerischen Fächern – unter anderem“, erzählt Uhlig. „Es gab Kurse in Architektur, Kunst, Design, Baufächern wie Statik und so weiter.“ Die Ausbildung sei sehr breit aufgestellt gewesen, damit man sich später auf einen gewünschten Bereich spezialisieren konnte.

Charakteristisch für seine Werke ist die Verwendung einer Öl-Tempera. Quelle: Klaus Uhlig

„Das war ja die Idee des Bauhauses. Und so bin ich zur Kunst gekommen.“ Schon in seiner Kindheit hatte er jedoch immer wieder Kontakt mit den Werken seiner Tante, die ihn wohl auch auf eine Art prägten, wie er vermutet. „Sie war Expressionistin, hat sowohl abstrakt als auch real gemalt. Das hat mich sicherlich beeinflusst, denn meine ersten Werke waren auch eher expressionistisch geprägt.“

Künstlerische Verbindung zwischen den Werken

Magdalena Langenstraß-Uhlig hatte schon vor 1900 ein Studium absolviert und verdiente vor dem ersten Weltkrieg schon gut als Künstlerin, wie ihr Neffe erzählt. „In den 20er-Jahren hat sie sich in Berlin der Gruppe ,Die Abstrakten‘ angeschlossen, die durch die Nazis aber aufgelöst wurden.“ In den 30er- und 40er-Jahren, Uhligs Kindheit, sei sie oft in Altenburg gewesen, aber in den Nachkriegswirren hätten sie sich aus den Augen verloren. „Eine künstlerische Zusammenarbeit in diesem Sinne gab es also nie. Aber eine Verbindung, die sich vielleicht in der Betrachtung der Werke ergibt.“ Beim Studium am Bauhaus lernte Langenstraß-Uhlig Größen wie Klee oder Kandinski kennen, Uhlig selbst hatte an der Universität Harvard die Möglichkeit, Walter Gropius selbst, den Gründer des Bauhauses, kennen zu lernen.

Klimawandel oder griechische Mythologie: Uhligs Themen sind vielfältig. Quelle: Klaus Uhlig

„Jetzt ist dieser Lebensbereich dran“

Nach vier Jahren Studium in Weimar wechselte Klaus Uhlig 1957 nämlich nach West-Berlin, um an der Technischen Universität weiter Architektur zu studieren. „Zu diesem Zeitpunkt war ich sehr stark auf Moderne Architektur fokussiert.“ Dafür fühlte er sich an der TU besser aufgehoben. Von dort wurde er an die renommierte Harvard-Uni in Amerika empfohlen.

Nach seinem Studium wechselte Klaus Uhlig Anfang der 70er nach Köln und arbeitete dort in den Bereichen Architektur und Städtebau. Bis 1997 konzentrierte er sich auf diesen Bereich, aber seit über zwei Jahrzehnten ist er ausschließlich als freischaffender Künstler tätig. „Ich habe mir gesagt: Du hast auch Kunst studiert. Jetzt ist dieser Lebensbereich dran.“

Zweispurigkeit von real und abstrakt

Am liebsten arbeitet er mit einer Öl-Tempera, die er aus Farbpigmenten, Wasser und meistens Leinöl anmischt. Die Themen seiner Werke sind breit aufgefächert – vom Klimawandel bis zu griechischer Mythologie verarbeitet er alles, was ihn gerade bewegt. Inspiration zieht er nicht aus bestimmten Dingen, er nimmt die Idee, wie sie ihm zufallen. „Wenn ich Glück habe, habe ich einen Zettel dabei, auf dem ich ein paar Kraxel mache, um mich danach an die Idee zu erinnern.“

Auf Schloss Ponitz stellt er neben Bildern auch einige Drucke aus Holzschnitten oder Lithografien aus. Die Bilder seiner Tante folgen meist Bibelmotiven. „Die Zweispurigkeit von abstrakt und real, die auch meine Tante verfolgte, habe ich mir über die Jahre erhalten.“

Auch wenn Klaus Uhlig gerne für die Ausstellung und die Betreuung seiner Zeichenzirkel nach Altenburg zurückkehrt, kann er sich doch nicht vorstellen, seinen Lebensmittelpunkt aus Köln weg zu verlegen. „Unsere beiden Töchter wohnen hier um die Ecke mit den Enkeln – das hätten wir in Altenburg einfach nicht.“

Von Katharina Stork