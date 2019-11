Altenburg

Aus gegebenem Anlass bringt die Künstler- und Wenzelgarde am kommenden Sonnabend, den 9. November, noch einmal einen ganz besonderen DDR-Schwank zur Aufführung. Um 16 Uhr können sich die Zuschauer im Kulturbund Brühl 2 in eine Zeit zurückversetzen lassen, als die Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung noch eine gewisse Erfindungsgabe voraussetzte.

150 Tonnen Futterrüben

Gewiss kann sich jeder noch gut daran erinnern, wie Mangelwirtschaft uns damals zusetzte. Aber auch Überproduktion hat ihre Tücken und setzt Erfindungsgabe voraus. So hat die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft „Rote Rübe“ mit den Folgen unbeabsichtigter Überproduktion an Futterrüben zu kämpfen. 150 zusätzliche Tonnen müssen irgendwie sinnbringend vertan werden. Wegwerfen kommt für die Partei nicht in Frage. Dabei haben die Kolleginnen aus der LPG-Küche durch die überstürzte Übernahme der örtlichen Schulspeisung schon genug Probleme – während der Abschnittsbevollmächtigte mit dem überraschenden Besuch durch seinen Westonkel hadert .

Von Dana Weber