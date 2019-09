Künstlerin Minetta erhält Stipendium für Fotografieprojekt in Löbichau

Löbichau

Kunst und Künstler dorthin bringen, wo es keine Museen gibt, die Berührung mit Kunst nur digital entstehen kann – darum geht es beim Kunststipendium „Künstlerinnen und Künstler im ländlichen Raum“. Schon zum zweiten Mal hat die Stiftung der Sparkasse Altenburger Land gemeinsam mit der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der SV Sparkassen Versicherung dieses Stipendium ausgelobt. Das Konzept: Der ausgewählte Künstler setzt im ausgewählten Ort ein künstlerisches Projekt um, bindet Einwohner und ansässige Institutionen ein. Dabei kann der Künstler aus den Bereichen Bildende Kunst, Literatur oder Musik schöpfen. Und 2019 geht eines der drei Stipendien an die Erfurter Künstlerin Minetta, die sich für zwei Monate im beschaulichen Löbichau niederlässt. Den September und den Oktober verbringt sie dort, in einer Pension in Ingramsdorf.

Fotografien und Texte sind geplant

Minetta, 28 Jahre alt, schlank und groß, mit blondem Dutt, beringten Händen und der ein oder anderen Tätowierung an Armen und Nacken. Mit ihrer ruhigen Art erzählt sie, was sie sich für ihr Projekt vorgenommen hat: den demografischen Wandel im weitesten Sinne in der Region fotografisch festhalten, dokumentieren. Ergänzend dazu wird sie Texte schreiben. Was genau sie festhalten wird, das zeigt sich, sobald sie in Löbichau erst einmal so richtig angekommen ist, Kontakt zu den Menschen aufnimmt.

Die Veränderungen auf dem Land festhalten

„Das Stipendium sehe ich als Herausforderung, um mich als Künstlerin weiterzuentwickeln“, sagt sie. Und so wie sie es sagt, glaubt man ihr auch, dass sie neugierig darauf ist, was im Laufe des Projekts passieren wird. So ganz am Anfang beschäftigen sie noch verschiedene Fragen: „Wie aufgeschlossen sind die Menschen? Im Gespräch hoffe ich auf viele Anekdoten.“ Sie will die Veränderungen auf dem Land festhalten, den Wandel, der immer da ist. Auf das Landleben freut sie sich schon. „Geboren bin ich in Bad Langensalza, das geht auch in die ländliche Richtung. Von daher ist es kein Kulturschock im Vergleich zu meinem Wohnort Erfurt. Und die Ruhe und den Kontrast zum Stadtleben genieße ich.“

Bürgermeister kam Stipendium gelegen

Die Gemeinde Löbichau ist selbst auf das Projekt aufmerksam geworden, wie Janet Schnelle von der Stiftung der Sparkasse Altenburger Land erzählt. Und Michael Grisko, Referent der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen ergänzt: „Die Löbichauer haben sich auch Sie ausgesucht nach der Bewerbung.“ Für Bürgermeister Rolf Hermann kam dieses Stipendium sehr gelegen: „Wir wollen die Kurve kriegen und die Gemeinde noch mehr auf die kulturelle Schiene lenken“, sagt er. „Kunst ist Kunst. Und das Wertvolle daran sind die verschiedenen möglichen Betrachtungsweisen.“

Man darf gespannt sein

Auf die Frage, warum sie sich auf das Stipendium beworben hat, lacht Minetta. „Es war nicht die Suche nach einem neuen Projekt. An Ideen mangelt es nicht. In meinem Kopf ist viel los.“ Den Tipp zur landesweiten Ausschreibung bekam sie in Erfurt, wo derzeit ihre Ausstellung „Echo Home“ zu sehen ist, und so gab sie dem Glück eine Chance – erfolgreich, wie man sieht. Was genau am Ende des Projekts stehen wird, ergibt sich aus dem Prozess. „Da es sich aber um fotografische Kunst handelt, ist eine Ausstellung in irgendeiner Weise wahrscheinlich,“ sagt Michael Grisko mit einem Augenzwinkern. „Man darf gespannt sein“ ist einer der Sätze, die am häufigsten fallen bei diesem Auftakttreffen. Und doch: Es ist spannend, was wohl passieren wird, wenn Künstlerin und Dorf, Minetta und die Menschen aufeinandertreffen. Nach dem 31. Oktober wissen wir mehr.

Von Katharina Stork