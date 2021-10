Kürbisfest lockt rund 500 Besucher nach Göhren

Göhren

Die Tatsache, dass Kürbisse im botanischen Sinne Beeren sind, konnte am Sonntag in Göhren allein durch die schiere Größe der Früchte in Zweifel gezogen werden. Rund 50 Sorten hat Kürbis-Heiko aus Göllnitz mit auf die Wiese hinter den Gasthof gebracht. Namentlich kennt selbst er sie nicht alle. Auf mehreren Hektar wachsen die Kürbisse, die von Hand gepflückt werden müssen. In Göhren gibt es sie von kleinen Zierkürbissen bis zum Riesenkürbis.

Familie Reimer aus Altenburg hat einen großen zum Schnitzen für Halloween erworben. Ob das Fruchtfleisch zum Essen genutzt werden soll, ist noch nicht entschieden. Beim Kürbisfest kann man sich Anregungen dafür holen. Die Kürbissuppe – nach einem geheimen Rezept mit Ingwer und Apfel – verkauft sich jedenfalls sehr gut. Auch der Kürbiskuchen wird rege nachgefragt und selbst die Eierkuchen enthalten geriebenen Kürbis. Lediglich die Kartoffelpuffer, die Bratwürste und Steaks, sowie Bier und Kaffee sind kürbisfrei.

Rund 500 Besucher vor Ort

Der kleine Matty (6) zeigt stolz seinen selbst gestalteten Kürbis beim Kürbisfest in Göhren. Quelle: Christiane Leißner

Gegen Mittag sind nahezu 500 Eintrittsbändchen verkauft, es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Bei schönstem Herbstwetter sind die Jüngsten in der Schlange am Einlass schon ganz aufgeregt. Direkt hinter dem Eingang aufs Gelände kann man den Spielplatz sehen. Doch auch sonst wird viel für die kleineren und größeren Kinder viel geboten. Sie können Ringe werfen, dabei dienen die Stiele von Riesenkürbissen als Ziel. Es gibt Torwandschießen, Kinderschminken oder man bastelt mit Kürbissen. Auf diese Art hat auch Matty (6) sein Kunstwerk gestaltet. Stolz präsentiert der Schulanfänger den bemalten und dekorierten Kürbis. Mama, Oma und die kleine Schwester im Kinderwagen sind auch mit von der Partie.

Vier bis sechs Wochen haben die Feuerwehr und alle Helfer für die Vorbereitung gebraucht. Der ehemalige Jugendwart Volker Heimerdinger (57) hat den Staffelstab erst kürzlich der nächsten Generation weitergegeben. Bei den Angeboten für die Kinder hilft er trotzdem mit. Roberto Bauer ist der ehemalige Bürgermeister des Dörfchens und der bisher erste und einzige Ehrenbürger des Ortes. Er lobt den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit der Helfer. Dazu gehört auch der Spielmannszug Starkenberg. Als dieser 13 Uhr aufs Festgelände einrückt, erwartet man der Lautstärke nach eine großes Kapelle. Dass dann nur 13 Musikanten einziehen, erstaunt viele Zuschauer.

Gute Resonanz: Rund 500 Besucher zog es zum Kürbisfest nach Göhren. Quelle: Mario Jahn

Ein kleiner Herbstmarkt rundet das 1. Göhrener Kürbisfest ab. Berghof Pfeiffer stellt aus, es gibt Honig vom Imker, eine Landtöpferei bietet ihre Erzeugnisse an, es gibt herbstliche Gestecke und Jörg und Jana Gruner verkaufen Schilder mit sinnigen und lustigen Sprüchen. Familie Schäfer ist extra aus Schmölln nach Göhren gekommen. Für sie hat es sich gelohnt. Sie bummeln entspannt zwischen den Ständen und genießen es, endlich wieder einmal herauszukommen. Das ist ebenfalls die Motivation der vielen Besucher, die froh sind, an diesem Feiertag etwas unternehmen zu können.

Von Christiane Leißner