Kürbisse, Glühwein und zu viel Kuchen in Lehma

Lehma

Einen klaren Sieger gab es beim Kürbiswiegen in Lehma am Wochenende: 57,5 Kilogramm brachte der schwerste der 53 eingereichten Kürbisse auf die strapazierte Waage. Der zweite Platz ging an einen fast 20 Kilo leichteren Kollegen mit 33 Kilo. Die meisten Kürbisse waren von der Sorte Gigant, einige aber auch bunt gekreuzte Sorten.

Während es am Samstagvormittag noch leicht regnete, hörte pünktlich um 14 Uhr das Nieseln auf, damit ja auch die höchst angefragte Hüpfburg aufgebaut werden konnte. Aufgrund des durchwachsenen Wetters seien weniger Leute alsin den letzten Jahren gekommen, berichtet Silvio Wielsch vom Feuerwehr- und Heimatverein Lehma. „In diesem Jahr waren es wohl so 200 Leute“, sagt Wielsch. Neu in diesem Jahr und passend zum eher ungemütlichen Wetter hatte der Verein Heizpilze aufgestellt. „Darüber haben sich sehr viele gefreut“, so Wielsch.

Glühwein feiert vorzeitiges Comeback

Um auch von innen zu wärmen, gab es kurzerhand schon einen kleinen Vorgeschmack auf die kommende kalte Jahreszeit: Glühwein. Für jene, die sich ohne Alkohol vergnügen wollten, waren bis zum Festende am frühen Abend mit Kaffee versorgt, dazu gab es natürlich selbst gebackenen Kuchen aus dem Dorf. Und eine Premiere: Da mehr Kuchenbleche als üblich eingegangen waren und weniger Leute als erwartet kamen, blieb zum ersten Mal etwas vom Kuchenbuffet übrig.

Für die Kinder hatte die Feuerwehr ein regelrechtes Kinderspielparadies mit Kinderschminken, Ballspielen und Hüpfburg gezaubert. Die Landfrauen präsentierten sich wieder mit einem Verkaufsstand voller Töpferwaren, zwei Holzkünstler aus dem Dorf zeigten ihre Schnitzkünste. Für Silvio Wielsch und die Veranstalter war das Kürbiswiegen auch in diesem Jahr wieder ein Erfolg.

Von OVZ