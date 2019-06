Kürbitz

Ulrich Benndorf wird langsam unruhig. „Es ist schon nach 18 Uhr. Die sakralen Gegenstände müssten eigentlich schon lange hier sein.“ Der Vorsitzende des Heimatvereins Kürbitz sieht am vergangenen Wochenende die Andacht zum 25. Johannisfeuer in Gefahr. Es ist das zweite Jahr, in dem Pfarrer Sandro Vogler auf der Festwiese im Kosmaer Ortsteil Kürbitz unter freiem Himmel predigt.

„Ich bin da ganz unkompliziert“, meint der junge Gemeindepfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Altenburg. „Ist doch schön, wenn man das miteinander verbinden kann: Wir feiern das Licht und den volksfestlichen Charakter.“ Und während im Hintergrund die ersten Roster auf den Grill gelegt werden, zelebriert Sandro Vogler unter musikalischer Begleitung des Posaunenchors Altenburg die Johannisandacht – auch ohne sakrale Gegenstände. Die acht Damen und Herren des Posaunenchors unterhalten die Gäste musikalisch noch lange über die Andacht hinaus.

Historische Begebenheit von anno 1617 auf der Bühne

Auch in diesem Jahr lässt der Heimatverein Kürbitz zum Johannisfeuer Theater auf der Wiese spielen. Bereits zum dritten Mal überrascht die Künstler- und Wenzelgarde Altenburg mit einem Stück. Gezeigt werden historisch belegte „Geschichten vom Türmer Stüber“ – unschöne Vorfälle auf und unter dem Nikolaikirchturm zu Altenburg anno 1617. Es geht derb zu und das Publikum amüsiert sich köstlich.

Geschichte des Ortes reicht bis in die Eisenzeit zurück

Der Heimatverein ist in Kürbitz die gute Seele des Dorfes. Fast jeder Zweite im 48-Einwohner-Dörfchen südwestlich von Altenburg ist dort aktiv. Der Verein organisiert nicht nur das jährliche Johannisfeuer, sondern hält auch die Geschichte lebendig. Die Historie des Siedlungsraumes Kürbitz reicht mindestens zurück bis in die Eisenzeit – die Gegend ist also seit wenigstens 2000 Jahren durchgängig besiedelt. Schriftliche Erwähnung findet der slawische Ort das erste Mal um 1181. Das Dorf liegt eingebettet inmitten von Feldern an der Blauen Flut. Fruchtbarer Lehm-Löß-Boden bietet hervorragende Voraussetzungen für den Ackerbau.

Das spiegeln die stattlichen Vierseitenhöfe wider. Auch wenn heute von den fünf Höfen nur noch einer Landwirtschaft betreibt, zeugen doch Größe und Architektur der Gebäude von einstigem bäuerlichen Wohlstand – und manches Gehöft lässt an ein Rittergut denken. Ob Kürbitz jemals einen Rittersitz hatte, will der langjährige Vorsitzende des Heimatvereins, Ulrich Benndorf, gemeinsam mit der Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes herausfinden.

Verheerender Dorfbrand im Jahr 1722

Aber bauliche Zeugnisse werden sich da keine mehr finden lassen, denn ein Dorfbrand im Jahre 1722 vernichtete beinahe den gesamten Ort. Auch von der einstigen Kapelle finden sich heute keine Spuren mehr. Sie wurde im Zuge der Reformation um 1520 aufgegeben. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts waren noch verschiedene Handwerke im Dorf angesiedelt: Zimmermann, Bäcker, Schneider und Frisör. Der Gasthof existierte bis etwa 1950 – dem Gründungsjahr der Gartenanlage „Blaue Flut“ am Ortsrand.

Heute besteht Kürbitz aus 20 bebauten Grundstücken. Das einstmals eigenständige Dorf ist seit 1938 nach Kosma eingemeindet und gehört seit 1997 zur Stadt Altenburg. Öffentliche Einrichtungen gibt es nicht.

Heimatverein wurde 2000 gegründet

Der Dorfgröße zum Trotz engagieren sich 22 Eifrige im Heimatverein. Er wurde am 1. Januar 2000 gegründet. „Die meisten sind über den Jahreswechsel hier geblieben. Da gründen wir wenigstens unseren Verein.“, so Ulrich Benndorf. Eine der Aufgaben besteht in der Dorfpartnerschaft mit dem sächsischen Namensvetter bei Plauen. Die Vogtländer waren 1997 auch zur Kürbitzer Fahnenweihe angereist. Das rot-weiße Fahnentuch mit dem Dorfwappen – kreiert von Dr. Benndorf – zeigt einen Pflug auf goldenem Weizenfeld, die Blaue Flut und auf silbernem Grund die Rose der Altenburger Burggrafen. Die beiden Kürbitze halten regelmäßig Verbindung.

Das traditionelle Johannisfeuer liegt organisatorisch ebenfalls in den Händen des Heimatvereins. Detlef Gentsch – seit fünf Jahren Mitglied – plant „schon ein Jahr vorher los“ und macht „alle handwerklichen Sachen.“ Für die Kinder ist an diesem Abend ebenfalls gesorgt: Sie rösten Knüppelkuchen über der Feuerschale und haben jede Menge Spaß mit alten Kinderspielen wie dem Plumpsack. Als der Vorsitzende des Heimatvereins gegen 21 Uhr mit Megafon und altem Weihnachtsbaum über die Wiese schreitet, nähert sich der Abend dem Höhepunkt einer langjährigen Tradition- dem Johannisfeuer.

Von Dana Weber