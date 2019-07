Altenburg

Es ist eine kluge Entscheidung von den Machern der Altenburger Museumsnacht unter Federführung von Angelika Forster (Lindenau-Museum), nach der Präsentation von fotografischen Erinnerungen an die 20 Jahre dieser Institution selbige noch einmal in der Galerie des Kulturbundes der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Schließlich konnten nicht alle interessierten Altenburger die Schau direkt zur diesjährigen Museumsnacht besichtigen, sei es durch räumliche Abwesenheit oder die Vielfalt der anderen Angebote.

Eintauchen in die Aktionen der Museumsnächte

Diese Museumsnächte sind es wert, als Teil der Stadtgeschichte chronistisch aufgearbeitet zu werden. Als profunden Chronisten kann man auch den Altenburger Fotografen Jens Paul Taubert sehen. Er ist darüber hinaus innerhalb der Medien jahrzehntelang in Sachen Kulturleben des Altenburger Landes bzw. des Leipziger Südraumes in gleicher Passion aktiv gewesen.

Circa 80 fotografische Meisterwerke der über tausend Existierenden sind aktuell am Brühl 2 zu bewundern, weitere 20 im Klinikum. Taubert beweist mit ihnen einmal mehr seine fotografische Meisterschaft mit dem Gespür für besondere Blickwinkel und Momente in punktgenauer Belichtung. Vor 20 Jahren waren die Techniken in puncto Bildbearbeitung teilweise noch anders, schätzt der Fotograf rückblickend ein. So kann der Galeriebesucher im Saal wie im Eingangsbereich eintauchen in die vielfältigsten Aktionen der Museumsnächte, die spielerisch, bastelnd oder botanisierend im Lindenau- oder Schlossmuseum bzw. im Mauritianum gestaltet wurden. Er erlebt noch einmal den farbenreichen, nächtlichen Lichterglanz von Schlosspark, Schlossinnenhof, ums Lindenau-Museum und an der Orangerie. Sieht zudem zahlreiche stimmungsvolle Momente in den Museumsräumen, der Schlosskirche, dem Festsaal. Da wird musiziert, Theater gespielt, getanzt, Feuer geschluckt, Futter geschrotet usw.

Besucher können sich selbst entdecken

Auch Internationalität ist zu spüren! Darüber hinaus der Reiz der kulinarischen Genüsse, u. a. mit den Dünewalds. Spannend auch der Abstecher in das Sudhaus der Brauerei. Man entdeckt die künstlerischen Akteure wie den Gemischten Chor e.V., die Wenzelgarde, Theatermimen und die Tanzschule Schaller. Auch Persönlichkeiten, die in den 20 Jahren Altenburger Stadt-, Kultur- und Museumsgeschichte mitgeschrieben haben. Sei es Ex-OBM Michael Wolf, Schauspieldirektor Bernhard Stengele, Chorleiter Wolfgang Langner, die aktuellen Museumsdirektoren Roland Krischke, Christian Horn, Mike Jessat und die Museumspädagogin Gabriele Heinicke. Ein besonders gelungener Schnappschuss ist die Lust am Tanz mit Altenburgs dienstältester Musikerin Beatrix Witschurke, Kindern und der Tanzpädagogin Anja Losse.

Der besondere Reiz der Präsentation dürfte aber sein, dass sich viele Altenburger selbst als Besucher dieser Museumsnächte entdecken können. Ein Besuch der Galerie sei also empfohlen!

Vernissage wurde von Preisverleihung abgerundet

In der sehr gut besuchten Vernissage, auch Oberbürgermeister Andre Neumann ( CDU) war zugegen, dankte Angelika Forster im Namen der AG Museumsnacht Jens Paul Taubert. Er sei für diese Gemeinschaft sozusagen das kollektive Gedächtnis. Zugleich blätterte sie etwas in der Geschichte der Museumsnächte. Die erste hätte am 30. Juni 2000 mit 4000 Besuchern (!) stattgefunden. Die Teilnehmer derselben seien im Laufe der Zeit neben den drei Stamm-Museen unterschiedlich gewesen. Mit Burg Posterstein, Brauerei und Likörfabrik sowie dem historischen Friseursalon waren es Anbieter außerhalb dieser Meile. Großartige Partner waren stets die jeweiligen Vereine und Gastronomen. Schöne Erfolge wie etwa die Ausstellung zur Erinnerung an die Tausendjahrfeier Altenburgs gäbe es zu feiern, aber wetterbedingte Katastrophen stünden dagegen. Gerne erinnere sie sich an ein Konzert im Lindenau-Museum mit tenoralen italienischen Gesangskünsten und an eine Pressemitteilung bezüglich der Präsentation von Milbenkäse. Die Vorbereitung der jetzigen Ausstellung hätte viel Freude bereitet. Auf dem Akkordeon sorgte Lucian Meisel (Musikschule Altenburg) in bewährter Weise für Sommerfeeling.

Die Vernissage wurde abgerundet mit der Preisverleihung zum Fotowettbewerb „ Altenburg bei Nacht“ im Rahmen der Ausstellung „StadtMenschGeschichten. Fotoatelier Arno Kersten 1867-1938“. Unter den zahlreichen Einsendungen wurden 14 Hobby-Fotografen bezüglich der Preisvergabe ausgewählt. Die Siegerfotos wurden per Facebook sowie von den Besuchern der Museumsnacht ermittelt. Für die Preise eins bis drei entschied eine Fachjury per Punktsystem. Sie wurden von Uwe Strömsdorfer (Schloss- und Kulturbetrieb) vorgestellt und geehrt.

Die Ausstellung in der Kulturbund-Galerie ist zu den Öffnungszeiten derselben zu besichtigen und schließt mit einer Finissage am 11. August.

Die Preisträger des Fotowettbewerbs „ Altenburg bei Nacht“

1. Preis: Mario Viertel „Amtsgasse mit Roten Spitzen“ 249 Punkte

2. Preis: Mirko Gionnarelli „Traveling without moving” 232 Punkte

3. Preis: Alexandra Liebers „Teehaus im Schnee“ 175 Punkte

Die Siegerfotos sind in der Ausstellung des Schlossmuseums zu bewundern.

Von Frieder Krause