Kulturgut Skat rückt ins Zentrum

Dass der Verbandstag des Deutschen Skatverbandes als höchste jährliche Instanz aller Fans der 32 Karten ausgerechnet im „Machtzentrum“ der Wiege eben jenes Spiels, im Rathaus, stattfand, war weitaus mehr, als nur ein symbolisches Zeichen. Endlich rückt dieses einzigartige Kulturgut, um das Altenburg weltweit beneidet wird, dorthin, wo es hingehört: Ins Zentrum allen Interesses.

Reizen und Stechen wird zur Chefsache

Jahrelang führte das Kartenspiel eher ein Randdasein. Sei es aus fehlendem Interesse oder weil einfach die Menschen fehlten, die Tag für Tag für dieses Kulturgut trommelten und es damit im öffentlichen Bewusstsein hielten.

Damit wurde über Jahrzehnte hinweg ein unschätzbarer Fundus an Entwicklungspotenzial auch für die Stadt verschenkt. Dass nun auch im Rathaus das Reizen und Stechen endlich sinnbildlich zur Chefsache geworden ist, bedeutet eine große Chance. Vorerst noch nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Alle Seiten müssen zusammenarbeiten

Es ist jetzt an der Zeit, aus den Visionen, wie beispielsweise einem fest etablierten überregionalen Jugendturnier oder flächendeckenden Skatkursen an Schulen, auch Konkretes folgen zu lassen. Dazu braucht es das Engagement aller: Die in der Stadt etablierten Skatspieler, Politik und Wirtschaft sowie der Verband müssen diesen Trumpf ausspielen. Fällt dabei nur ein Partner aus, haben sich alle Seiten in den sprichwörtlichen Skat gedrückt.

