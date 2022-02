Kulturspäti am Altenburger Roßplan setzt auf Unverpacktes und rechnet mit Kundenzuwachs

Altenburg

Im Mai 2021 eröffnete am Roßplan der Kulturspäti, geboren aus der Initiative #selbermachen. Dieser Späti sollte anders sein als andere seiner Art: Nicht nur Knabbereien und erfrischende Getränke, sondern auch regionale Produkte und perspektivisch immer mehr unverpackte Lebensmittel sollten kommen – und das ganze im Gewand eines wirtschaftlichen Vereins, der die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt.

Krise: „Müssen wir jetzt schließen?“

Wie hat sich die Idee entwickelt und wie nehmen die Altenburger den Laden an? Auf die Frage, wie es läuft, sagt Vorstandsmitglied Jan Ole Sierck: „Ende des Jahres 2021 hatten wir eine kleine Krise. Der Spätverkauf, der im Sommer gut lief, ist im Oktober mehr und mehr weggebrochen, als das Wetter schlechter und die Corona-Reglementierungen härter wurden.“ Da standen die Späti-Organisatoren vor der Frage: Und jetzt? Müssen wir schließen? Die Rettung kam mit der Unterstützung des Gebäudeeigentümers, der ihnen in Sachen Miete entgegenkam. „Der findet die Idee gut und will, dass es funktioniert. Deswegen zahlen wir momentan sogar nur Nebenkosten“, erzählt Sierck.

Als Mitglied beim Einkauf sparen

Der ursprüngliche Plan war gewesen, den Laden mit dem Mitgliederkonzept des Regionalladens zu tragen und die Einnahmen des Spätverkaufs als Sahnehäubchen zu nehmen. Im ersten Jahr war es jedoch genau anders herum. „In Altenburg ist es nicht so leicht, das Mitgliederkonzept zu kommunizieren.“ Jede Person, die Mitglied werden möchte, zahlt einen Monatsbeitrag von bestenfalls 24 Euro im Monat und kann so mit einem Rabatt von rund 20 Prozent im Regionalladen des Spätis Lebensmittel oder Dinge für den Haushaltsgebrauch kaufen. „Wir sind jetzt bei rund 30 zahlenden Mitgliedern, von denen viele geförderte Beiträge von unter 24 Euro zahlen.“

Unverpackt einkaufen: Linsen, Nudeln, Haferflocken

Nach dem Tiefpunkt im Dezember ging es aber auch wieder bergauf: „In letzter Zeit werden die Bestellungen wieder mehr.“ Nach einem Gespräch mit Wirtschaftsförderer Tino Scharschmidt fasste Jan Ole Sierck das nächste Ziel ins Auge. Der Späti soll sich immer mehr in Richtung Unverpackt-Laden entwickeln. „Noch ist es nur für Mitglieder möglich, unverpackt einzukaufen, aber in den nächsten Monaten wollen wir für alle dorthin kommen.“ Derzeit besorgen die Späti-Organisatoren Kellen, Trichter, Schaufeln und Behälter. Auch das Kassensystem muss noch umgestellt werden. Getreide, Linsen, Nudeln, Haferflocken sollen sich die Altenburger dann in ihre eigenen Behälter abfüllen können. Was der Kulturspäti von Anfang an hatte, waren unverpackte Wasch- und Putzmittel.

Obst und Gemüse in Wochenkisten

„Unsere Gemüse- und Obstkisten verkaufen wir jetzt schon unverpackt.“ Und die Kisten für je 15 Euro voll mit frischen Lebensmitteln von möglichst regionalen Landwirtschaftsbetrieben werden gut angenommen. Allein in der vergangenen Woche wurden rund 30 bestellt. „Eine Kiste reicht bei einer gemüsebasierten Ernährung gut für einen Pärchen-Haushalt“, schätzt Sierck.

Ein langfristiges Ziel ist, vorwiegend mit Landwirtinnen und Landwirten aus der Region zusammen zu arbeiten. Davor muss sich der Laden aber tragen, um mehr Energie in das Netzwerk stecken zu können, sagt Sierck. Um das Bewusstsein bei den Konsumierenden dafür zu schärfen, was und wo sie einkaufen, hat er zwei Ansätze: Einerseits Stammtische mit Kundinnen und Kunden des Regionalladens und den Produzierenden. „Es soll eine Beziehung zu dem herstellen, was ich esse.“ Und andererseits möchte Jan Ole Sierck irgendwann auch Workshops in Schulen geben, die Jugendlichen sensibilisieren: Warum ist es nachhaltiger, mehr für Lebensmittel auszugeben, die dann aber unter fairen Bedingungen produziert werden? „Gerade in der jungen Generation wollen wir Alternativen aufzeigen. Und da haben wir schon viel Erstaunen in den Gesprächen vor dem Späti erlebt.“

Feierabendbierchen auf dem Roßplan

In der nächsten Zeit soll der Späti noch stärker ins Blickfeld der Altenburger rücken, mehr auf sich aufmerksam machen. „Wir wollen ein kleiner Treffpunkt werden, wie die Tante-Emma-Läden früher.“ Im Sommer hatten sich schon viele, auch aus anderen Teilen der Stadt, ihr Feierabendbierchen beim Kulturspäti geholt und sich auf den Roßplan gesetzt. „Da war der Platz auf jeden Fall belebter.“ Und da will Jan Ole Sierck auch wieder hin, wenn die Lockerungen wieder mehr Kontakte zulassen.

Wer Fragen zu den Konzepten und Interesse am Regionalladen hat, kann sich auch immer über die E-Mail verein@kulturspaeti.de Informationen holen und in Kontakt treten.

Von Katharina Stork