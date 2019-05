Altenburg

Workshop, musizieren, Führungen oder kreativ werden – das waren am Sonnabend die Angebote im Lindenau-Museum anlässlich des Thüringer Jugendkunstschultags. Das im Museum ansässige Studio Bildende Kunst ist eine der 13 Jugendkunstschulen des Freistaates und beteiligt sich jedes Jahr an der Aktion, so Studio-Leiterin Ulrike Weißgerber.

Diesmal erlebte der Nachmittag schon gegen 14 Uhr seinen ersten kleinen Höhepunkt, wovon die zahllosen gezückten Smartphones kündeten. Im Fokus der stolzen Eltern stand die Ukulelengruppe der freien Grundschule Christian Felix Weiße. Die Erstklässler waren für die musikalische Eröffnung eingeladen und zeigten ihr nicht zu bestreitendes Talent beim Zupfen der vier Saiten und beim Singen. In Anschluss wurden die Steppkes dann in drei Gruppen durchs Museum geführt.

Bauhaus für Kinder

Dazu gehörte natürlich auch die aktuelle Sonderausstellung zum Bauhaus-Jubiläum. Dieses spielte auch im weiteren Verlauf der Veranstaltung eine Rolle, denn wie berichtet gastiert gerade der „Bauhaus-Container“ in Altenburg. Zu den Kreativangeboten am Sonnabend gehörte deshalb auch die Einladung, das Kunstprojekt, das noch an neun weiteren Standorten in Thüringen erwartetet wird, zu gestalten. Besonders viel Freude bereitete dabei den Kindern in Altenburg das Klecksen mit Farbe, um die Inneneinrichtung farbig zu gestalten.

Ähnlich kindgerecht konnten sich die Mädchen und Jungen auch in den Räumen des Studios Bildende Kunst beim Papierflechten, Stempeln oder bauen am Computer betätigen.

Von Jörg Reuter