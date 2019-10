Grundhaft umgebaut werden soll kommendes Jahr das Bahnhof Center in Altenburg. Der letzte Umbau liegt mittlerweile um die elf Jahre zurück. Die Arbeiten sollen aber bei laufendem Betrieb geschehen. Zudem sind völlig neue Veranstaltungen vorgesehen.

Hingucker: An dem Einhorn im Bahnhof-Center kommt derzeit keiner vorbei. Unter anderem betreut Yvonne Ammer den kreativen Pop up Store der Farbküche, in dem sich alles bis Ende November um das Fabelwesen dreht. Quelle: Foto: Mario Jahn