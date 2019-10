Kunst- und Bauernmarkt lockte wieder nach Göpfersdorf

Göpfersdorf

Zum 18. Kunst- und Bauernmarkt in Göpfersdorf hat am Sonnabend ein ganzes Dorf mit einer Fülle an Künstlerischem, ungewöhnlichen Geschenkideen und ausgefallenen Gaumenfreuden zum Flanieren eingeladen. Wer viel Zeit mitbrachte, war da gut beraten. Besonders bei Naturprodukten wurden die Gäste fündig.

So waren die Schafmilchseifen aus Meißen schon durch Duft und Farbe ein Sinnerlebnis und faustgroße Seifenzitronen ein besonderer Hingucker. „Für Frauen, die ewig jung bleiben wollen“, hieß es augenzwinkernd.

Ausgefallene Produkte aus dem Nobitzer Ortsteil Oberarnsdorf

Am Stand gegenüber surrte das Spinnrad von Christin Schendel aus dem Nobitzer Ortsteil Oberarnsdorf. Die junge Frau hatte selbst gefärbte Wolle von ihren Skudden und Islandschafen dabei – seltene und bedrohte Rassen – sowie Hundewolle von den eigenen Hütehunden. Was aber ins Auge sprang, waren kistenweise getrocknete Rinderohren, Rehläufe mit Fell und Hühnerfüße – ausgefallene Kauartikel für Hunde.

Regionale Anbieter waren etliche vertreten, was auch den besonderen Reiz des Marktes ausmachte. So hatte der Ziegenhof Friedrich aus dem Waldenburger Ortsteil Franken Frischkäsespezialitäten von der Thüringer Waldziege im Angebot. Und Imker Hans-Peter Schenk präsentierte als Besonderheit Lindenhonig aus dem Kammerforst mit eigenen Walnüssen. „Das ist mit der beste Markt, den ich kenne“, schwärmt der Monstaber. „Es läuft alles sehr familiär ab.“

Besucherin Annett Heinzig aus Wolkenburg kam in diesem Jahr mit dem Fahrrad aus Sachsen herübergeradelt. „Ich bin regelmäßig auf dem Bauernmarkt in Göpfersdorf, weil ich hier viele verschiedene Fleischsorten finde.“ Besonders die Pferdewurst hatte es ihr angetan. Zudem gab es mit Straußenroster aus Hartha, Schafschinken und Wildschweinrostbratwürsten eine breit gefächerte Auswahl an Exotischem.

Auch Familie Enke aus Rositz war in diesem Jahr wieder auf der Einkaufsmeile zu finden: „Wir nehmen das immer mit – vor allem die Handwerkerstände. Man kann hier schon Geschenke für Weihnachten finden.“ Dass am Sonnabend das Gedränge auf der Dorfstraße nicht ganz so groß war, fanden die Rositzer eher angenehm: „Das ist wohl wegen des Wetters oder der Umleitung. Aber man kommt besser an die Stände ran.“

Auch in Höfen und Gärten gab es einiges zu entdecken

Wem es doch zu bunt wurde, der zog sich in Bauernhöfe und Gärten zurück. Auch dort gab es einiges zu entdecken: Bei Familie Werner drehte eine kleine Gartenbahn ihre Runden um die Vogelvoliere, und ein überdimensionierter Wasserhahn hing scheinbar schwerelos über einem fließenden Wasserstrahl in der Luft.

In einer kleinen Geflügelausstellung waren winzige Wachteln und Zwerghühner zu sehen, und mutige Kinder durften ins Strohgehege zu zwei großen schwarzen Hasen steigen. Im Hof des Landwirtschaftsbetriebes Wachler konnte ein Blick auf den Rinderbestand – natürlich nur von der Stalltür aus – geworfen werden. Aber das reichte, um echte Landluft zu schnuppern. Mancher Besucher fühlte sich an alte LPG-Zeiten erinnert.

Zur Galerie Auch in diesem Jahr war der Kunst- und Bauernmarkt in Göpfersdorf wieder ein Besuchermagnet – trotz nicht gerade idealer Wetterbedingungen. Hier ein paar Impressionen.

Wer auf Geschenke aus war, wurde am Wochenende auf jeden Fall fündig: ob bei Tüchern und Bildern aus Filz, edlen Kränzen aus Naturfloristik oder Herzen aus Eichenholz. Eine besondere Augenweide waren die Weihnachtsbaumkugeln von Elisabeth Rohmann aus Regis-Breitingen, die sie vor Ort von Hand verzierte. „Ich komme mit Malen gar nicht hinterher“, meinte sie und musste erst mal eine Pause einlegen.

Der Göpfersdorfer Kunst- und Bauernmarkt hat sein Alleinstellungsmerkmal auch in diesem Jahr durch eine sehr große Bandbreite an unterschiedlichsten Angeboten wieder unter Beweis gestellt.

Von Dana Weber