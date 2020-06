Kunstmalerin Marion Drommer-Marquardt eröffnet Bilderschau auf Schloss Blankenhain

Blankenhain

Für Marion Drommer- Marquardt ist es ein Wiederkommen. Ein erneuter Gastauftritt in den Räumen auf Schloss Blankenhain gleich hinter der Grenze des Altenburger Landes, wo sie vor zwei Jahren schon einmal von sich reden machte. Am Sonnabend eröffnete das Deutsche Landwirtschaftsmuseum vor Ort eine neue Sonderausstellung mit Kunstwerken der profilierten Crimmitschauer Hobbymalerin. Bis zu 70 Gäste tummelten sich – nacheinander – vor den Gemälden im altehrwürdigen Haus. Und nicht wenige nutzten die Gelegenheit, bei der Vernissage mit der Künstlerin ins Gespräch zu kommen.

Eine der ersten Gratulanten war Gabriele Nönnig, die die Künstlerin gar mit einem Präsent erfreute. „Ich habe einige ihrer gelungenen Malereien schon bei Facebook in Augenschein genommen. Heute will ich sie mal in echt betrachten“, erklärte die Lauenhainerin. Und verband dabei Privates mit Beruflichem: Sie wolle sich auch Anregung für die Beschäftigung der ihr anvertrauten Kinder holen, sagte die Erzieherin.

Malerin beweist Vielseitigkeit

Ob Aquarelle, Kohlezeichnungen oder Acrylmalereien – die Künstlerin Drommer-Marquardt hat in verschiedenen Techniken den Bogen raus. „Man kann über die Vielseitigkeit der Malerin nur staunen“, konstatierte Besucherin Antje Maly, die gemeinsam mit ihrem Mann Thomas das Bild „Frühlings-erwachen“ betrachtete – ein Landschaftsmotiv mit Birken im Vordergrund und einem Weg mitten durch saftiges Grün. Auch abstrakte Motive, wie das in Mischtechnik gefertigte Bild „Indian Summer“, zog Betrachter an. Katrin Ludwig aus Crimmitschau bemerkte lächelnd: „Das Bild erinnert mich an eine Schmuckfeder der Indianerprinzessin Pocahontas.“

Mit ihren abstrakten Malereien weckt die Künstlerin bei Betrachtern stets auch deren Fantasie. Petra Grafe beispielsweise sah sich von dem Bild „ Paris“ mit Stadtansicht „auf unseren Urlaub in der französischen Hauptstadt eingestimmt“ – und erwarb es prompt für 30 Euro. Schon im Februar 2018, als Marion Drommer in Blankenhain ihre Ausstellungspremiere hat, war Petra Grafe zugegen. Und staunte nun über die vielen neuen Kreationen.

Viele Stillleben mit floralen Motiven

35 Werke sind in der aktuellen Schau in den Sonderausstellungsräumen im Vorschloss zu sehen. Die 67-jährige Künstlerin gab der Schau den Titel „Die Wandlung“. Die ehemalige Stenotypistin malt seit 14 Jahren intensiv und kann sich mittlerweile über eine große Fangemeinde freuen. Ihr kreatives Schaffen reicht von Acryl- über Fluid-Painting-Maltechniken bis hin zu kreativ gestalteten Collagen. Viele Werke zeigen Landschaften oder Stillleben mit floralen Motiven, wie etwa das Bild mit dem Titel „Gestrandet“ mit einem Boot am Ufer. Aber auch porträthafte Motive entstammen ihrer Hand – das Acrylbild „Chillen“, das eine Dame mit Hund zeigt, gehört dazu. „Lebensecht gezeichnet“, honorierte Besucher Frank Donath, der im Rahmen seiner großen Fahrradtour vom Spreewald nach Ostthüringen auch am Blankenhainer Schloss stoppte.

Marion Drommer-Marquardt lud am Sonnabend auch zu Gesprächen rund um Maltechniken ein – bei Sekt, Kaffee und Kuchen. Und Museumsdirektor Jürgen Knauss ermunterte andere (Hobby-)Künstler zu Bewerbungen: „Wir stellen Künstlern gern unsere Sonderausstellungsräume zur Verfügung.“ Geöffnet ist das Schloss täglich von 9 bis 18 Uhr.

Von Wolfgang Riedel