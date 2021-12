Leckerbissen für Cineasten: Das Leipziger Kurzfilmfestival „Kurzsuechtig“ kommt nach Altenburg. Im Paul-Gustavus-Haus werden am Freitagabend in einer Art „Best of“ sechs Filme aus verschiedenen Kategorien gezeigt – darunter Spannendes, Skurriles und Berauschendes.

Das „Kurzsuechtig“-Kurzfilmfestival findet in der Schaubühne Lindenfels in Leipzig statt – und macht am morgigen Freitag Station im Altenburger Paul-Gustavus-Haus. Quelle: peer