L1361 wird bei Mehna grundhaft erneuert

Mehna

Achtung, Baustelleheißt es seit dem 26. Juli zwischen Mehna und Misselwitz. Denn in diesem Abschnitt wird die Landesstraße 1361 grundhaft erneuert. Nach Angaben des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr (TLBV) ist die Hauptverkehrsachse zwischen Schmölln und Starkenberg für mehrere Monate dicht: „Die Vollsperrung währt voraussichtlich bis 27. November. Die Kosten in Höhe von rund 850 000 Euro werden aus dem Erhaltungshaushalt Land des TLBV beglichen“, sagt Thomas Plötner, Sachbereichsleiter in der Behörde.

Zusammen mit der Straße werde zudem in Kreutzen die Brücke über den Gerstenbach erneuert. Hier mischt auch die Gemeinde beim Bau mit – sie beteiligt sich bei den Gehwegen und einer Bushaltestelle.

Für den Zeitraum der Vollsperrung wurde eine Umleitung ausgeschildert. Trotzdem sorgten sich bereits im Vorfeld der Maßnahme Anwohner der Gemeinde Starkenberg, dass schwere LKW eine Abkürzung über die Dörfer nehmen und „der ohnehin schlechte Straßenzustand dort noch schlechter wird“, sagt Bürgermeister Wolfram Schlegel. „Wir hoffen da auf entsprechende Kontrollen.“

