Altenburg

Sturzbetrunken hat ein LKW-Fahrer am Freitag auf einem Altenburger Firmengelände an der Remsaer Straße reichlich Sachschaden verursacht. Der 47-Jährige ließ es gegen 17.30 Uhr beim Einparken seines Brummis an Umsicht mangeln, schob zwei Fahrzeuge aufeinander, berichtete am Sonntag die Polizei. Der Unfallverursacher machte sich zunächst aus dem Staub, die Polizei leitete jedoch sofort Ermittlungen ein und griff den Mann auf. Wie sich herausstellte, hatte der LKW-Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis und noch dazu etwa zwei Promille Atemalkohol intus. Gegen den Mann laufen nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren: wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Von OVZ