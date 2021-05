Vom Altenburger Land in (fast) alle Regionen der Welt – etliche junge Menschen aus dem Kreisgebiet haben ihre Heimat verlassen, um woanders zu leben. Die OVZ stellt in loser Folge einige dieser Auswanderinnen und Auswanderer vor. Yvonne Rüdiger aus dem Windischleubaer Ortsteil Pöppschen hat sich mit ihren Eltern in Kanada niedergelassen.