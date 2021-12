Altenburg

Als Wolfgang Bönsch vor knapp zwei Jahren nach Altenburg kam, war es eine Rückkehr aus alter Verbundenheit. Er hatte die Stadt in der Zeit nach der Wende kennengelernt, mochte ihren Charme, die Architektur. Mit rund 30 000 Einwohnern die richtige Größe, um überschaubar und trotzdem lebendig zu sein, dachte sich der gebürtige Schwabe, der Anfang der 1990er nach Thüringen gekommen war.

Trotzdem kam er ins Grübeln, als er kurz nach dem Zuzug eines Mittwochs auf dem Marktplatz stand, den Wochenmarkt vor Augen: „Wo ich hinschaute: alte Leute. Altenburg wirkte auf mich wie die Burg der Alten, und ich fragte mich: Hast du das wirklich richtig gemacht, hierher zu ziehen?“ Zwar war Wolfgang Bönsch zu diesem Zeitpunkt selbst schon um die 70, aber ihm fehlte das Zusammentreffen verschiedener Generationen. „Ich fühlte mich auch ein bisschen verloren hier. Ich kannte ja niemanden.“

Einsam in der neuen Stadt

Wolfgang Bönsch, angekommen in der wiederentdeckten und doch noch neuen Stadt, erlebte diese besondere Form von Einsamkeit. Mittendrin zu sein und doch noch nicht dazuzugehören. Das spürte auch Pfarrer Sandro Vogler in ähnlicher Weise, als er vor Jahren neu nach Altenburg kam. „Weil hier eben viele ihr eigenes Süppchen kochen und es zunächst schwer ist, als Außenstehender Verbündete zu finden“, konstatiert er.

Für den Pfarrer der evangelischen Kirchgemeinde Altenburg ist die Einsamkeit „ein Riesenthema in der Gesellschaft“. Weil sie so viele Gesichter habe, in allen Altersgruppen. „Da sind einsame Senioren, die nach dem Tod des Partners in Unselbstständigkeit verfallen, weil sie zuvor alles gemeinsam taten. Da sind Junggesellen, die nach einer enttäuschten Liebe allein bleiben. Die alleinerziehenden Mütter und Väter, die sich einsam vorkommen, weil sie täglich allein in Verantwortung stehen. Auch Kinder sind betroffen, die sich nach der Trennung der Eltern einigeln, alles mit sich selbst ausmachen.“

Wie gemütlich es vor Ort hinter der Brüderkirche werden kann, wurde schon getestet. Quelle: privat

Der Schlüssel, um der Einsamkeit zu entrinnen, finde sich nicht automatisch dort, wo sich Menschen treffen, sagt Vogler. „Orte allein sind nicht die Lösung. Entscheidend ist der Geist, der vor Ort herrscht. Wertschätzung, Befähigung, Vertrauen, darauf kommt es an.“ Dieses Aufeinanderzugehen funktioniere immer nur 1:1: Auf der einen Seite ein Mensch in seelischer Not, der sich offenbart und seine Scham überwindet, sich einem anderen „zuzumuten“, andererseits ein Gegenüber, das den Notleidenden auffängt.

Wolfgang Bönsch ist inzwischen angekommen in seinem Altenburg. Bei einem Spaziergang durch die Moritzstraße stieß er auf das OpenLab der Stadtmenschen – und fand sich in einer Veranstaltung wieder „mit lauter Menschen verschiedenen Alters, die in der Stadt etwas voranbringen wollen“. Der 71-Jährige bezeichnet das als ein „fabelhaftes Erlebnis“ – das sich in anderem Rahmen wenig später wiederholte: bei einer Zusammenkunft namens Feierabend hinter der Brüderkirche, „wo Jung und Alt zusammensaßen und fröhlich miteinander diskutierten“.

Inzwischen ist Wolfgang Bönsch, der mit 26 aus der Kirche ausgetreten war und mit 41 aus neu erwachsener Überzeugung zurückkehrte, fest in der evangelischen Kirchgemeinde Altenburg verankert. Er unterstützt dort ehrenamtlich als Lektor. Und gehört zusammen mit Pfarrer Vogler, Mitgliedern des Gemeindekirchenrates sowie weiteren Akteuren zu den Wegbereitern des sogenannten Hofsalons, der die Kirche einerseits nach außen öffnen und zugleich ein Schnittpunkt im sich neu erfindenden Stadtquartier sein soll – zwischen künftiger Spielewelt und Familienzentrum, zwischen Markttrubel und Bibliothek im Ernestinum. Ein Hofsalon direkt hinter der Brüderkirche. Öffentlich zugänglich für alle, die Begegnung suchen.

Ein erster Entwurf des Altenburger Hofsalons. Ein Filigranbau soll das Areal flankieren. Quelle: Meier Unger Architekten

Für Wolfgang Bönsch ist das längst eine Herzensangelegenheit. „Weil ich glaube, dass ein solcher Ort gegen Einsamkeit in der Stadt eine Hilfe ist.“ Als erstes soll ab 2022 vor Ort ein Kleinkinderspielbereich entstehen, als Treffpunkt für Mütter, Väter und Familien samt Nachwuchs. Im Anschluss ist die Ausgestaltung eines vielseitigen Veranstaltungs-, Treff- und Verweilortes geplant.

Spenden für die Ausstattung

Zahlreiche OVZ-Leserinnen und -Leser haben dafür in den vergangenen Wochen engagiert gespendet und tun es noch immer. Jeder Euro soll der Ausstattung des Hofsalons zugute kommen. Die Benefizaktion „Ein Licht im Advent“ gibt dafür den Rahmen. Sie endet nach dem vierten Advent – dann wird die Spendensumme an die evangelische Kirchgemeinde Altenburg übergeben.

Wolfgang Bönsch freut sich schon auf all die künftigen Begegnungen im neuen Altenburger Hofsalon. Eine prägende Bekanntschaft hat er in Altenburg allerdings bereits gemacht: Er lernte die Frau kennen, die heute seine Lebensgefährtin ist.

Von Kay Würker