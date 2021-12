Altenburg

Spiel oder Lebenserfahrung, das ist hier die Frage. Liebe Leser, liebe Leserinnen, hatten Sie schon mal das Gefühl, dass Ihr Chef Sie nicht versteht? Oder Sie jemandem etwas erklären sollten und Ihr Gegenüber dabei komplett auf der Leitung stand? Haben Sie sich darüber geärgert, dass Kommunikation zwar ein häufig genutztes Wort darstellt, sich jedoch oft als schwer überbrückbares Hindernis erweist?

Dann sollten Sie mal „Team 3“ spielen. Das Spiel basiert auf einer einfachen Idee: Erkläre die Aufgabe. Relativ schnell stellt man dabei fest: Ausgabe und Eingabe sind mitunter schwieriger in Einklang zu bringen, als man denkt. Einfach gesagt, zum Erklären braucht man tatsächlich beides: Jemanden, der die Aufgabe korrekt und für den anderen verständlich zu erklären weiß und den anderen, der zum einen gut zuhört, zum anderen aber auch verstehen kann.

Von Architekten, Bauleitern und Bauarbeitern

Im Spiel zu dritt erhält jeder Spieler eine genaue Position, die ihre eigenen Aufgaben und Einschränkungen mit sich bringt. Der erste Spieler wird zum Architekten, der zweite übernimmt den Bauleiterposten und der dritte ist der Bauarbeiter. Die gemeinsame Aufgabe besteht nun darin, das gezogene Gebäude innerhalb von drei Minuten zu errichten – allerdings mit eingeschränkter Kommunikation.

Die Konstruktionen können durchaus anspruchsvoll geraten. Quelle: Gabriele Orymek

Eingeschränkte Kommunikation bringt Würze

Der Architekt zieht eine Karte und kann sie sich ansehen. Er hat also einen Plan, was gebaut werden soll. Doch er darf nicht reden. Er kann dem Bauleiter also nur über Zeichen und Gesten vermitteln, was er auf der Karte sieht: Farbe und Form der Bausteine, wie diese platziert werden sollen und so weiter. Denn der Bauleiter hat seinerseits auch keinen Plan – und er hört nichts. Er muss sich also in Gedanken ein Bild vom Bauplan anhand der Gesten des Architekten machen. Den wiederum gilt es nun dem Bauarbeiter zu erklären, wobei er reden darf. Und der Bauarbeiter? Nun, der hat die Steine, kann aber nicht sehen. Mit geschlossenen Augen versucht er also, das geforderte Gebäude mittels der Erklärungen zu errichten.

Vertauschte Rollen und eine kompetitive Variante

Schnell wird dabei klar: Drei Minuten sind wahrhaftig keine lange Zeit. Und nur wenn die Frist eingehalten wird, erhält das Team die auf der Karte vermerkten Punkte. So zeigt sich bald, wer wirklich ein Meister seines Fachs ist. Doch selbst wer die Aufgabe schafft, sollte sich nicht zu früh freuen. Denn nun werden die Rollen getauscht. Gewonnen hat das Team, wenn es eine bestimmte Punktzahl erreicht hat. Verloren hat man hingegen, wenn man bei drei Spielern drei Fehlversuche erreicht.

Wer es lieber ein wenig kompetitiver mag, kann für diesen Fall die grüne und die pinke Edition von „Team 3“ miteinander koppeln. So können zwei Teams gegeneinander im Wettkampf antreten.

Das Bauspiel „Team 3“ Spieltyp: Kooperatives Kommunikations- und Geschicklichkeitsspiel Empfohlenes Alter: ab 8 Jahre Spieler: 3 – 6 Spieldauer: ca. 30 Minuten Erscheinungsjahr: 2019 Verlag: Abacusspiele Preis: ca. 20 Euro

Von Gabriele Orymek