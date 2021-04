Altenburg

So schnell lassen sich Langstreckenläufer nicht ausbremsen: Der Termin für den nächsten Skatstadtmarathon in Altenburg steht eisern im Kalender – am 12. Juni soll das Sportereignis unter Coronabedingungen starten. Vorbereitung ist also angesagt. Zumal es so manchen Wintermüden in diesen Frühlingstagen ohnehin wieder auf die Piste zieht, zu kontaktarmer, aber gesunder Bewegung. Anregungen gefällig? In einer neuen OVZ-Serie stellen Laufbegeisterte aus dem Altenburger Land ihre Lieblingsstrecken vor. Heute Skatstadtmarathon-Mitorganisator Alexander Bräunlich.

Er mag es ruhig – vor allem, wenn er Laufsport betreibt. Normalerweise joggt Alexander Bräunlich in einer kleinen Gruppe zu viert, im Moment geht es nur alleine oder zu zweit mit Abstand. Mit seinem Laufpartner ist er in der Regel zwei- bis dreimal die Woche unterwegs. Unter der Woche nach der Arbeit für einen kurzen, schnellen Lauf, Samstag oder Sonntag am späten Vormittag meistens für einen langen.

Wenig los auf der Strecke

Für die längere Runde, die Bräunlich am Wochenende gerne läuft, startet er am Großen Teich in Altenburg und macht sich von dort auf zum Märchenbrunnen. Nun geht es aus der Stadt heraus weiter Richtung Westen über Altendorf, Kosma und Kürbitz. Nach einer längeren Strecke nichts kommt man in Göhren an, um dann von dort den Schwenk Richtung Süden zu gehen, über Romschütz nach Göldschen und Jauern. Zuletzt geht es noch nach Osten Richtung Burkersdorf und von dort aus an der Bundesstraße 7 entlang wieder zurück nach Altenburg. Hobbyläufer Bräunlich folgt der Straße, bis er die Zwickauer Straße kreuzt und sich danach durch den Stadtwald zurück zum Großen Teich begibt.

Auch am Märchenbrunnen vorbei führt die Laufstrecke von Alexander Bräunlich. Quelle: Jürgen Hertling

Die Strecke kann noch variiert werden, „je nachdem, was man an Kilometern leisten kann“, so Bräunlich. So könnte man zum Beispiel noch nach Osten weiter Richtung Gardschütz und Mockern laufen. So kommt man für die Route auf eine Länge von 15 und 20 Kilometern, für die der Hobbyläufer etwa zwei Stunden braucht. Dort zu laufen hat für ihn mehrere Vorteile. Zum einen: „Die Strecke ist angenehm, weil sie hinten über die Dörfer verläuft und nicht so stark befahren ist. Da gibt es einfach nur Gärten, Felder und nichts weiter.“

Die Laufstrecke von Alexander Bräunlich. Quelle: Google

Die Eckdaten der Laufstrecke Länge: ca. 18 Kilometer Dauer (normales Lauftempo): um die zwei Stunden Bodenprofil: wechselhafter Untergrund – Straße, Feld, Wald Schwierigkeit: lange Strecke, deswegen Kondition nötig – nichts für Laien

Laufsport seit der Bundeswehr

Eine Sache ist Bräunlich wichtig zu erwähnen: „Das ist schon eine schöne Strecke hier, aber es ist auch ein ganz schönes Stück.“ Der Weg sei daher nichts für Anfänger. Der Hobbyläufer selbst war schon immer sportbegeistert, doch den Laufsport begann er erst bei der Bundeswehr. Dort leistete er 2000 den Grundwehrdienst der Militärpolizei für zehn Monate, nachdem er eine Lehre als Gas- und Wasserinstallateur absolviert hatte. Nach dem Grunddienst arbeitete er ein Jahr in diesem Bereich, bevor er schließlich zwölf Jahre bei der Bundeswehr arbeitete.

Vor acht Jahren etwa gründete er dann den gemeinnützigen Verein „Freude am Laufen“, mit dem er Geld für Kinder- und Jugendprojekte sammelte. Das lief dann etwa sechs Jahre, bis der Verein Skatstadtmarathon Altenburg auf ihn zu kam und er schließlich zu einem Organisator des Marathons wurde. Heute arbeitet Bräunlich bei der Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) und ist beim Skatstadtmarathon für Kinderprojekte zuständig.

Sport ohne Ende

Wenn er selbst läuft, dann hört Bräunlich gerne Hörbücher. Normalerweise fällt seine Wahl auf Science-Fiction, doch erst kürzlich habe er eine Fantasy-Buchreihe von einem Freund empfohlen bekommen. Und nicht nur das: Bei seiner sportlichen Betätigung beschränkt sich Bräunlich nicht auf den Laufsport. So betreibt er auch Kraftsport und sogenanntes High Intensity Training.

„Ich würde gerne jeden Tag Sport machen. Da macht meine Familie aber nicht mit. Sie sagen dann: ,Jetzt sind wir mal wieder dran.‘“ So treibt Bräunlich momentan ,nur‘ fünf Mal die Woche Sport, denn sein Motto ist: „Man könnte immer noch fitter sein.“

Von Tobias Wagner