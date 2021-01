Altenburg

„Oh, Schatz, die Karten!“ Ein Satz, den wohl schon so mancher Strandurlauber gehört hat. Ja, Wasser und Spielkarten vertragen sich schlecht – normalerweise. Mittlerweile kann der gewiefte Spieler eigene Materialien gut durch Laminieren sichern oder er weicht gleich direkt auf wasserfeste Spiele aus. Die gibt es inzwischen für Strand und Urlaub direkt zu kaufen. Den Anfang machte „Uno“ mit seiner „H2O-To-Go“-Variante und auch das beliebte „Dobble“ gibt es in einer Waterproof-Version.

Zig Geschichten zum Ursprung

Expertin Gabriele Orymek stellt Brett- und Kartenspiele vor. Quelle: Leipziger Volkszeitung

Ebenfalls einen Badeanzug angepasst bekommen hat das bekannte „ Rommé“-Spiel. Das deutsche „ Rommé“ ist vielen schon seit Kindertagen bekannt, nicht wenige frönen noch heute dieser Leidenschaft. Dabei scheint bis heute unklar, wie genau das Spiel eigentlich seinen Weg nach Deutschland gefunden hat. Dazu kursieren verschiedenste Theorien.

Eine besagt etwa, dass das Spiel als „Conquian“ um 1890 aus Spanien über Mexiko in die USA gebracht wurde. Dort entwickelte es sich aus Poker zu Rummy. Andere behaupten dagegen, die „ Rommé“-Wurzeln lägen im alten chinesischen Kartenspiel „Khanhoo“ aus dem 18. Jahrhundert. Somit wäre es mit „MahJong“ verwandt. Tatsache dürfte aber sein, dass die beiden Weltkriege zur Verbreitung des Spiels in Europa beigetragen haben. Das spielmechanisch verwandte „Rummikub“ – also ein „ Rommé“ mit Spielsteinen statt Karten – soll laut der Internet-Enzyklopädie Wikipedia Anfang der 1930er-Jahre von einem rumänischen Kaufmann erfunden worden sein und in den 1950er-Jahren, nachdem er nach Israel ausgewandert war, von dort aus seinen Siegeszug angetreten haben.

Hausregeln in Hülle und Fülle

Was auch immer die richtige Vorgeschichte ist, fest steht: Unser heutiges „ Rommé“ verfügt über jede Menge Hausregeln. Es lohnt sich daher, vor jeder Spielrunde die Gepflogenheiten der Mitspieler zu ergründen. In unserem Haushalt wird etwa folgendermaßen gespielt: Zunächst werden alle Karten gemischt. Die Spieler erhalten im Anschluss 13 – bei bis zu vier Spielern – oder 11 – bei fünf bis sechs Spielern – Karten auf die Hand. Die restlichen Karten bilden den verdeckten Nachziehstapel, daneben wird die oberste Karte aufgedeckt als Ablagestapel platziert. Wer an der Reihe ist, zieht eine Karte von einem der beiden Stapel.

Wer möchte, kann sich „Rommé“ inzwischen auch als wasserdichte Variante für den nächsten Strandurlaub zulegen. Quelle: Gabriele Orymek

Nun wird geschaut, ob man bereits zusammengehörige Karten auslegen kann. Als zusammengehörig gelten mindestens drei unterschiedliche Karten der gleichen Art, etwa Pik-Dame, Herz-Dame, Karo-Dame oder Kreuz-Dame, sowie direkt aufeinanderfolgende Karten einer Farbe. Wichtig ist, dass auch hier geklärt ist, wann das Auslegen erlaubt ist, ob also 30 oder 40 Punkte zum Ausspielen berechtigen. Asse zählen dabei als 11 Punkte, Joker beim ersten Auslegen wie die durch sie ersetzte Zahl.

Klopfen, Strafkarte und Aufschreiben

Hat ein Spieler das erste Mal ausgelegt, gilt von nun an, nur noch mit mindestens drei zusammengehörigen Karten auszulegen. Gleichzeitig ist es ihm oder ihr nun erlaubt, zu klopfen, um eine gut ins eigene Deck passende Karte vom Ablagestapel zu nehmen. In unserem Haus gibt es dazu immer noch eine Strafkarte, sprich: Der klopfende Spieler muss zusätzlich eine weitere Karte vom Nachziehstapel auf die Hand nehmen.

Wer zuerst alle eigenen Handkarten auslegen konnte, gewinnt. Möchte man mehrere Runden spielen, werden die noch verbliebenen Handkarten gewertet, das Ergebnis aufgeschrieben und nach einer bestimmten Anzahl von Runden zusammen gezählt. Es gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten.

Der Karten-Klassiker „Rommé“ Spieltyp: Kartenspiel Empfohlenes Alter: ab 10 Jahren Spieler: 2 – 6 Spieldauer: ca. 30 Minuten Verlag: Piatnik (wasserdichte Variante) Preis: ca. 10 Euro

Von Gabriele Orymek