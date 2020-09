Altenburg

Ein Trio von Ladendieben war am Montagnachmittag am Altenburger Markt unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, stopften die drei Männer gegen 15.30 Uhr in einem Supermarkt Lebensmittel in ihre Rucksäcke und versuchten damit ohne zu bezahlen abzuhauen. Während ein 22-Jähriger direkt gestellt werden konnte, türmten die beiden anderen Unbekannten. Die Altenburger Polizei haben ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von OVZ