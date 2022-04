Ladendieb versucht Altenburger Supermarkt-Mitarbeiter zu beißen

Altenburg

Ein Ladendieb, der seinen Einkauf nicht bezahlen wollte, hat am Dienstag den Mitarbeiter eines Supermarktes geschlagen und versucht, ihn zu beißen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der 31-Jährige gegen 16.15 Uhr das Geschäft in der Altenburger Dr.-Wilhelm-Külz-Straße mit den gestohlenen Waren im Rucksack verlassen. Ein Mitarbeiter bemerkte dies, und hielt den Dieb trotz Gegenwehr bis zum Eintreffen der Beamten fest. Der 50-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Der Täter wurde vorläufig festgenommen. Über seine Haftvorführung wird am Mittwoch entschieden.

Von LVZ