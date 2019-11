Schmölln

Reichlich renitent ging eine Ladendiebin am Dienstagabend in Schmölln zu Werke. In einem Supermarkt in der Unteren Bergstraße verstaute die Dame diverse Waren in ihrer Umhängetasche und wollte anschließend den Laden ohne zu bezahlen verlassen.

Dies fiel einer aufmerksamen Kassiererin auf, die die Diebin daraufhin stellen wollte. Die Täterin ließ dies jedoch nicht zu, stieß die Mitarbeiterin kräftig beiseite und ergriff die Flucht. Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte die hinzugerufene Polizei die 36-Jährige Diebin schließlich stellen und vorläufig festnehmen.

Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, teilt die Polizei mit.

Von OVZ