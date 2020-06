Altenburg

Nach offiziell gemeldeten sechs Corona-Infektionen im Magdalenenstift entspannt sich die Lage in dem Altenburger Seniorenheim nunmehr. Völlige Entwarnung könne aber noch nicht gegeben werden, sagte Geschäftsführer Dirk Keiner der OVZ. Seinen Angaben zufolge verliefen von den am Dienstag vorgenommenen 102 Corona-Tests bei allen Bewohnern und Mitarbeitenden 101 negativ. Dies betreffe auch die drei in der Vorwoche noch positiv getesteten Bewohner und die sie freiwillig betreuenden Pflegefachkräfte in einer eigens eingerichteten Quarantäne-Abteilung.

Erst positiver, dann negativer Test

Der am Dienstag vom Gesundheitsamt durchgeführte Test bei einer Betreuungskraft habe „ein schwach positives Ergebnis“ gezeigt, weshalb er am Freitag nochmals eine weitere Probe angeordnet habe. Da diese im Altenburger Zentrallabor ausgewertet wurde, stand das Ergebnis bereits wenige Stunden später fest. Dieses fiel negativ aus, sagte Keiner. Die Meldung des Landratsamtes von einem positiven Test einer Pflegerin bezeichnete der Geschäftsführer daher als veraltet.

Bewohner ohne Krankheitssymptome

Die drei Ende Mai positiv getesteten Bewohner haben bislang keine Krankheitssymptome entwickelt. Eine Mitarbeiterin sei an Covid-19 erkrankt, befinde sich inzwischen auf dem Weg der Gesundung. Die wenige Tage später schwach positiv getestete Mitarbeiterin wurde inzwischen zum Ende der häuslichen Quarantäne zweimal negativ getestet.

Quarantäne-Station könnte aufgelöst werden

Am Montag werde er alle fünf Insassen der Quarantäne-Station nochmals durch das Zentrallabor testen lassen und danach entscheiden, ob er diese auflöse. Das Gesundheitsamt führte am Montag ebenfalls weitere Tests im Wohnbereich 2 mit rund 33 Insassen zur Sicherheit durch, sagte Keiner. Diese würden allerdings erneut im Landesamt für Verbraucherschutz in Bad Langensalza ausgewertet, wodurch Ergebnisse nicht vor Mittwoch zu erwarten sind.

Pro Altenburg kritisiert langsame Tests

Dieser Zeitverzug ist nun von der Bürgerbewegung Pro Altenburg kritisiert worden. Die Infektionen im Magdalenenstift haben zu einer Verunsicherung bei Bewohnern, Angehörigen und Pflegekräften geführt, heißt es in einer Presseerklärung. „Es ist daher nicht nachvollziehbar, dass Testkapazitäten mit besseren Auswertungszeiten vor Ort nicht genutzt werden.“ Pro Altenburg nimmt damit Bezug auf die Möglichkeit des Medizinischen Zentrallabors (MZLA) im Medicum, die Tests bereits nach wenigen Stunden auswerten zu können. Das Gesundheitsamt testet aus Kostengründen in der Regel in Bad Langensalza. Um Infektionsketten schnellstmöglich zu unterbrechen und medizinische Maßnahmen zu ergreifen, sei das Verfahren dieser Behörde nicht nachvollziehbar, kritisiert Pro Altenburg.

Außerdem sei das MZLA einer der größten Steuerzahler für Altenburg. Auftragsvergaben an das Labor würden indirekt an den Landkreis und die Stadt als Steuereinnahmen wieder zurückfließen. Gerade in diesen Zeiten sollten ortsansässige Unternehmen nicht geschwächt, sondern gefördert werden.

Bewohner brauchen soziale Kontakte

Der Chef des Magdalenenstifts hat die negativen Testergebnisse und die Symptomfreiheit aller Bewohner als positive Signale für die Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen bezeichnet. Die aktuellen Kontakteinschränkungen müssten eine kurzfristige und zeitlich eng beschränkte Maßnahme bleiben, erklärte Keiner. Die Bewohner brauchten soziale Kontakte, Besuche von Angehörigen und ein liebevolles Umfeld. „Besuche werden wir, so schnell wie es verantwortbar ist, in einer sicheren Umgebung ermöglichen.“

