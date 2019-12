Land erhöht Zuschüsse für Schulinvestitionen um das Doppelte

Altenburg

Für Investitionen an Schulen im Altenburger Land könnten im kommenden Jahr doppelt so hohe Zuschüsse vom Land bereitgestellt werden wie 2019. Davon gehen die SPD und die Linkspartei aus und legten dem Kreistag einen Beschlussantrag vor. Darin heißt es, dass der Investitionsbedarf an den mehr als 30 Schulen des Landkreises nach wie vor sehr hoch sei.

Die Verdoppelung der Schulinvestitionspauschale im Landeshaushalt 2020 eröffne die Möglichkeit, mehr als bisher im vorgelegten Entwurf des Kreishaushaltes 2020 in die Schulen zu investieren. Damit können weitere Planungen vorangetrieben werden, um Fördermittel aus dem Schulinvestitionsprogramm in den Folgejahren zu erhalten, aber auch weitere konkrete Vorhaben umgesetzt werden, die dem Kreistag wichtig sind.

Zuweisung steigt von 480 000 auf 960 000 Euro

Dem Antrag von SPD und Linken zufolge sollen danach die Einnahmen im Kreishaushalt bei der sogenannten Schulinvestitionspauschale von 480 000 auf 960 000 Euro steigen. „Da der beschlossene Haushalt des Landes die Verdoppelung der Schulinvestitionspauschale enthält, muss diese zwingend im Haushalt 2020 eingestellt und genutzt werden“, heißt es im gemeinsamen Antrag.

Allerdings steht noch nicht genau fest, ob diese Gelder fließen und in welcher Höhe. Er habe darüber keine verlässlichen Informationen, sagte Landrat Uwe Melzer ( CDU).

Verteilung hängt von Schülerzahlen ab

Laut OVZ-Informationen wurde die Schulinvestpauschale im Landeshaushalt 2020 gegenüber den Vorjahren von 15 auf 30 Millionen erhöht. Dies bedeutet aber nicht, dass zwingend alle Kreise exakt doppelt so viel erhalten wie bisher. Die Verteilung hängt wesentlich von der Entwicklung der Schülerzahlen ab. In geringerem Maße geht die Fläche des Kreises in die Berechnung ein. Die Erhebung der Schülerzahlen wird mit Stichtag 31. Dezember 2019 erhoben. Danach erfolgt die Berechnung und Zuteilung. Mit einem Bescheid über die Höhe ist bis zum Frühjahr zu rechnen.

Sinneswandel bei der CDU

Auch CDU-Fraktionschef Christoph Zippel hatte zur Sitzung anfangs Bauchschmerzen, unter diesen Bedingungen Beschlüsse zu fassen. „Geld einzuplanen, das nicht bekannt sind, ist unseriös“, sagte er.

Doch bei der Union setzte während der Debatte ein Sinneswandel ein. Sie stimmte dem Antrag zu, wie auch die AfD. Damit ist beschlossen, dass Investitionen in den Schulhöfen mit Spielplätzen der Grundschule Windischleubaund Altkirchen für jeweils 100 000 Euro stattfinden können. Die gleiche Summe bekommt dasGymnasium Meuselwitz. Des Weiteren wird das Landratsamt beauftragt, gemäß einer Prioritätenliste Vorschläge im Laufe des 1. Quartals vorzulegen, wohin die restlichen 160 000 Euro fließen.

Von Jens Rosenkranz