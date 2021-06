Land unter in Teilen des Altenburger Landes: Das heftige Unwetter hat Altenburg und Umgebung am Samstagabend voll erwischt. Der Starkregen überflutete zahlreiche Straßen, Autos blieben liegen, Keller liefen voll und der Strom fiel aus. Besonders dramatisch: die Lage am Theater.