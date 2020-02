Landender Rettungshubschrauber bringt Wirbel in Altenburger Schulbusverkehr

Die Heim-Gruppe mit Sitz in Ulm, die unter anderem in Nobitz, Wintersdorf und Frohnsdorf Kiesgruben betreibt, hat zum Jahresbeginn einen im Kreis ansässigen Containerdienst übernommen. Wie das Bergbauunternehmen per Pressemitteilung informiert, werde damit die Recyclingsparte erweitert, die gerade in Klausa aufgebaut wird.