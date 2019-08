Schmölln/Erfurt

Rückschlag für die Gegner des Windparks bei Schmölln. Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) hat den Widerspruch der ehemaligen Gemeinde Wildenbörten gegen vier im Bau befindliche Windräder bei Mohlis zurückgewiesen. Das geht aus Medienberichten hervor. Die Gemeinde sei in ihren Rechten nicht betroffen, da der Windpark nicht auf ihrer Gemarkung gebaut werde, hieß es. Zum Zeitpunkt des ­Widerspruches befand sich der ­ Windpark auf der Gemarkung ­ Drogen/Steinsdorf. Drogen gehört seit Jahresbeginn zur Stadt Schmölln, Steinsdorf ist es schon lange.

Das Landesamt ließ trotz Ankündigung eine entsprechende Anfrage der OVZ unbeantwortet.

Naturschutz-Belange spielen keine Rolle mehr

Belange des Naturschutzschutzes spielten bei dem jüngsten Entscheid der Landesbehörde völlig überraschend nun keine Rolle mehr. Denn wegen des Artenschutzes hatte das TLUBN massive Bedenken gegen die Genehmigung des Windparks vorgebracht(OVZ berichtete). Zum einen bestünden derzeit erhebliche Mängel bei der Ausarbeitung der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung, woraus sich ein Nachbesserungsbedarf der Antragsunterlagen ergebe.

Zweitens gebe es erhebliche Bedenken, was die Genehmigungsfähigkeit aus artenschutzrechtlicher Sicht angehe, erklärte das Landesamt in einem der OVZ vorliegendem Bescheid. Schließlich lebten in dem Gebiet streng geschützte Tiere wie Fledermäuse und Milane. Und die Windräder unterschreiten mehrfach die Mindestabstände zu deren nachweislich genutzten Brutstätten sowie zum Wald.

Gründe für Kehrtwende bleiben schleierhaft

Die Naturschutzbehörde im Landratsamt hatte dieser Darstellung widersprochen, kam allerdings der Aufforderung nach, die Naturschutz-Einwände erneut zu prüfen. Dabei kam sie „zu keinem anderen Ergebnis als zum Zeitpunkt des Genehmigungsverfahrens 2017“, hatte Landrat Uwe Melzer ( CDU) erklärt.

Warum das Landesamt seine zunächst vorgebrachten massiven Bedenken gegen den Bau wegen der tödlichen Gefahr für gefährdete Tiere nun auf einmal zurückstellt, bleibt völlig schleierhaft. Denn Roter Milan und Fledermäuse werden durch die bis zu 217 Meter hohen Wind-Riesen weiterhin bedroht. Auch darauf blieb das Landesamt eine Antwort schuldig.

Landrat hofft auf Rechtssicherheit

Die von Nödenitzschern und Wildenbörtenern gestellte Forderung nach einem Baustopp bis zum Abschluss des Verfahrens konnte der Landrat nicht nachkommen. Denn der Baufirma sei Sofortvollzug der Genehmigung gewährt worden. Er hoffe nun sehr, dass das Landesamt „zeitnah über den Widerspruch entscheidet, um in der Sache Rechtssicherheit herzustellen“, sagte Melzer der OVZ.

Schmölln könnte klagen

Diese besteht trotz der Ablehnung des Widerspruchs noch nicht. Denn die Stadt Schmölln könnte als Rechtsnachfolgerin von Wildenbörten gegen den Bescheid klagen, zumal sie im Falle des zu ihrem Ortsteil Schloßig gehörenden Örtchens Steinsdorf schon vor der Eingemeindung von Wildenbörten selbst vom Windpark betroffen war. Im Verlauf des Genehmigungsverfahrens für den Bau des Windparkes Mohlis hatte Schmölln 2016 außerdem ihr Einvernehmen versagt. Noch ist unklar, wie sich Stadtrat und Bürgermeister Sven Schrade ( SPD) entscheiden.

Von Jens Rosenkranz