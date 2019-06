Langenleuba-Niederhain

Schon der Name halbes Schloss sorgt für Aufmerksamkeit. Und auch das Gebäude selbst im Herzen von Langenleuba-Niederhain ist nach wie vor ein Hingucker. Obwohl und weil dem barocken Bau Anfang des 19. Jahrhunderts der Südflügel gestutzt wurde. Darüber hinaus hängt vor allem die ältere Generation der Gemeinde an ihrem Schloss, weil es zu deren Kinderzeit die Schule war. Doch selbst das ist inzwischen schon wieder Jahrzehnte her. Seit dem verfällt das bei Kunsthistorikern als wertvolle geltende Schloss.

Eigentümer wechseln, nur gebaut wird nicht

Ungeachtet dessen passierte in der Vergangenheit einiges mit dem opulenten Bau aus dem Jahr 1711. Auch wenn außer einer Notsicherung mittels Netz über der Außenhaut am Bau nichts getan wurde, wechselten derweil in den vergangenen Jahren mehrfach die Eigentümer. Die jüngste Versteigerung ist jedoch auch schon wieder etwa ein Jahr her. Ein Jahr, in dem die alte Bausubstanz weiter sich selbst überlassen war und der neue Besitzer sich nicht gekümmert hat. Um mit dem aktuellen Schlossherren sprechen zu können, wollte die OVZ aus dem Grundbuch den Namen erfahren. Die entsprechende Presseanfrage hat das Altenburger Amtsgericht aber seit mehr als einer Woche nicht beantwortet.

Offensichtlich konnte der aktuelle Eigentümer bis jetzt aber auch nicht wirklich baulich loslegen. Zumindest lässt das eine Erklärung aus dem Landratsamt vermuten. Auf die Frage zum aktuellen Stand heißt es aus der Kreisbehörde, dass die dort ansässige untere Denkmalbehörde plane, sich im Juli oder August mit den neuen Eigentümern zu treffen, um genau darüber zu beraten. Bis jetzt konnte ein solcher Termin aber nicht anberaumt werden. Der Grund sei, dass der neue Eigentümer das offizielle Schadensgutachten zum Schloss noch nicht sehen konnte.

Den schwarze Peter hat das Landesamt

Das wiederum habe daran gelegen, dass das Dokument im Landesamt für Denkmalschutz irgendwann falsch eingelagert wurde und deshalb lange unauffindbar war. Inzwischen scheint es jedoch wieder aufgetaucht. Weshalb die Sprecherin des Landartsamtes, Jana Fuchs, zuversichtlich ankündigen kann: „Nachdem der Eigentümer die Unterlagen gelesen hat, wird die untere Denkmalbehörde ein Treffen mit ihm in Niederhain vereinbaren.“

Das halbe Schloss in Langenleuba-Niederhain kam unter anderem im November 2015 unter den Hammer. Damals wurde das Herrenhaus von der Sächsischen Grundstücksauktionen AG für 5000 Euro angeboten. Mehrere Bieter trieben dann den Preis bis auf 22 000 Euro. Am 1. Juni 2018 war das halbe Schloss erneut im Angebot. Das Auktionshaus in Leipzig hatte als Mindestgebot nur 1000 Euro angesetzt. Letztenendes gab es den Zuschlag aber erst bei 31 000 Euro.

Von Jörg Reuter