Landesgartenschau 2028: Altenburg ist einen Schritt weiter

Altenburg/Erfurt

Die Stadt Altenburg ist der erhofften Landesgartenschau einen Schritt näher gekommen. Die Bewerbung der Skatstadt für die Großveranstaltung 2028 wurde vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) für die zweite Stufe des Bewerbungsverfahrens zugelassen. Das teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Allerdings ist Altenburg mit diesem Erfolg nicht allein: Auch die anderen sieben Kandidaten haben die Zulassung erhalten. Die Konkurrenz ist also nicht kleiner geworden.

Als nächsten Schritt müssen die Städte nun bis zum 31. Oktober eine Machbarkeitsstudie erarbeiten. „Es ist ein gutes Zeichen für die Qualität der Entwürfe, dass alle acht Bewerbungen die zweite Stufe des Verfahrens erreichen konnten“, würdigte Staatssekretär Torsten Weil. „Und es zeigt auch, wie stark sich die Bewerber für die Austragung der Landesgartenschau 2028 engagieren, um ihren Kommunen und Regionen die damit verbundenen Entwicklungspotenziale zu sichern.“

Anzeige

2022 kommt Kommission zu Besuch

Die Machbarkeitsstudien können durch ein städtisches Amt oder einen externen Landschaftsarchitekten erarbeitet werden. Anfang 2022 wird eine Kommission unter Leitung des TMIL die Bewerberstädte bereisen und der Landesregierung eine Entscheidungsvorlage geben. Ab Mai 2022 wird mit einer Entscheidung über die Austragung gerechnet.

Die Bewerbungsunterlagen weisen deutliche Unterschiede in Bezug auf zentrale oder dezentrale Umsetzungsstrategien auf, berichtet das Ministerium. „Interessant und erfreulich ist an den Konzepten, dass viele Bewerber die Landesgartenschau als Motor für die Entwicklung einer ganzen Region sehen“, so Staatssekretär Weil.

Sieben weitere Bewerber

Neben Altenburg im Rennen um die Landesgartenschau 2028 sind die Städte Arnstadt, Bad Frankenhausen, Hildburghausen, die gemeinsamen Bewerber Bad Salzungen und Bad Liebenstein, der Initiativkreis Interkommunale Landesgartenschau Orla-Region mit Pößneck, Neustadt an der Orla und Triptis, die Kommunale Arbeitsgemeinschaft „Entwicklung Oberzentrum Südthüringen“ mit Suhl, Zella-Mehlis, Schleusingen und Oberhof sowie der Zweckverband Allianz „Thüringer Becken“ mit Sömmerda, Buttstädt, Kindelbrück und Straußfurt.

Von LVZ