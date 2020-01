Landesrecht vor Baumschutz: Flugplatz treibt Abholzung auf Privatgrundstücken weiter voran

Nobitz

Der Flugplatz Nobitz und die Landesluftfahrtbehörde treiben die umstrittenen Abholzungen von Bäumen auf Privatgrundstücken weiter voran, weil sie Hindernisse in der Einflugschneise darstellen. Die Schutzwürdigkeit dieser Gehölze und auch die davon betroffene Vogelwelt spielen dabei keine Rolle. Ebenso wenig, wie ein für dieses Jahr erwartetes Urteil des Oberverwaltungsgerichts Thüringen, das die rechtlichen Grundlagen Hindernisbeseitigung in den Ein- und Ausflugschneisen klärt.

Walnüsse und Eichen sollen weg

So gab es vor wenigen Tagen eine Begehung auf einem Grundstück in Oberleupten, an dem Flugplatzchef Frank Hartmann, der Nobitzer Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD) und Vertreter der Landesluftfahrtbehörde teilnahmen. Dabei wurde die Dringlichkeit des Rückschnitts von 50 Bäumen deutlich gemacht, wie der Sohn der Besitzerin, Jörg Schneider, gegenüber der OVZ erklärte. Seinen Angaben zufolge sind davon eine Weide, zwei Hickory, eine Vogelbeere, zwei Walnüsse, sieben Kiefern, zehn Tannen und drei Eichen betroffen. Bis auf Tannen und Kiefern fallen alle unter die Baumschutzsatzung der Gemeinde Nobitz, meint Schneider.

Vogelarten verlieren Unterschlupf

Geschützt sind eigentlich ebenso die Vogelarten, die im Laufe des Jahres im Garten zu finden sind, wie Schleiereule, Eichelhäher, Buntspecht, Grünspecht, Amsel, Blaumeise, Kohlmeise, Grünfink, Rotkehlchen, Kleiber, Buchfink, Kernbeißer, Rotschwanz, Zeisig, Stieglitz und Zaunkönig. Weiterhin beobachtet wurden Fledermäuse, Bienen und Wespen, Hornissen, Libellen, Schmetterlinge, Kröten und Frösche. „All diese Tiere werden sich wohl nun ein neues Zuhause suchen müssen“, weist Schneider ironisch auf die Beeinflussung der Tierwelt hin.

Naturschutz nur untergeordnet

Doch Naturschutz spielt bei der Abholzung in der Flugschneise offensichtlich nur eine untergeordneten Rolle. So obliege der Vollzug der Baumschutzsatzung der Gemeinde Nobitz, beantwortete eine Sprecherin des Landratsamtes eine Anfrage der OVZ, ob es eine Genehmigung zum Fällen gibt und wer sie erteilt hat.

Doch die Nobitzer Baumschutzsatzung greift in der Flugschneise gar nicht. Das erklärte Bürgermeister Läbe. Dem schloss sich auch der Flugplatzchef an. Die Hindernissbeseitigung gehe als Landesrechts einer möglichen Baumschutzsatzung der Kommune vor, erklärte Hartmann. Er wies ebenso darauf hin, dass die untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes schon 2019 signalisiert habe, dass der Baumverschnitt auf Privatgrundstücken nicht ihrer Zustimmung bedarf.

Oberverwaltungsgericht prüft Rechtmäßigkeit

Jörg Schneider weist noch auf eine weitere Folge der angestrebten Fällungen hin – nämlich eine noch für das erste Halbjahr angekündigte Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Weimar, das sich mit dem Flugplatz Nobitz befasst. In zwei Verfahren muss es klären, ob es in Nobitz einen gültigen Bauschutzbereich gibt oder nicht (OVZ berichtete). Dieser ist die rechtliche Grundlage für die Hindernisbeseitigung in den Ein- und Ausflugschneisen und die Rechtmäßigkeit von Eingriffen in die Privatgrundstücke.

Geschehen die Eingriffe unrechtmäßig, meint Schneider, „dann wäre unserer kleiner Wald umsonst gefällt worden.“

Vogelkundler kritisiert Rodungen und fürchtet um bedrohte Arten Norbert Höser, der führende Vogelkundler des Altenburger Landes, zeigt sich angesichts der Abholzungen rund um den Flugplatz besorgt. „Mir wie vielen anderen fehlt das Vertrauen, dass Art und Ausführung der angekündigten Maßnahme der tatsächlichen Situation angemessen sind“, sagte er der OVZ. „Die bisherigen Äußerungen vonseiten der Flugsicherung und der örtlichen Betreiber zeigten uns schon beim Fluglärm über der Leina, die als Ganzes unter Naturschutz steht, dass bei ihnen Mangel an Ortskenntnis im Detail und an Respekt vor naturschutzrechtlichen Regelungen besteht.“ Durch Rodungen oder ähnlich derbe Eingriffe in der Einflugschneise und den angrenzenden Randstreifen werde zum Beispiel die einzigen Vorkommen der Turteltaube verschwinden, die 2019 hier in der Leina nur noch drei Brutreviere hatte. Die Vogelart, übrigens der Vogel des Jahres 2020, die auf der weltweiten Roten Liste als gefährdet eingestuft wird“, betonte der ehemaligen Direktor des Mauritianums Altenburg. Dank Genehmigung vonseiten der Flugsicherung werden schon Schwarzstorch und Seeadler nicht wiederkommen. „Aber die Leute ohne Urteilskraft machen weiter.“

Von Jens Rosenkranz