Landesregierung plant keine Ausgaben für Altenburger Luftreiniger

Nach langer Entwicklung, Investitionen und ausgiebigen Tests war es im Oktober endlich so weit: Das Altenburger Unternehmen Schulz & Berger Luft- und Verfahrenstechnik stellte die erstaunliche Effektivität seiner Luftreinigungsmodule vor, die einen Klassenraum zu 90 Prozent von Viren und Bakterien reinigen sollen, und erregte damit auch überregionales Medieninteresse.

Gut einen Monat später hat sich an der Luftreiniger-Front trotz des nahenden Winters aber noch nicht viel getan, stattdessen setzt die Thüringer Landesregierung an Schulen weiterhin auf Stoßlüften – am besten alle 20 Minuten. Doch gerade im nahenden Winter ist diese Lösung mit frierenden Schulkindern und Lehrkräften verbunden; außerdem besteht auch bei offenem Fenster ein gewisses Infektionsrisiko.

Thüringen plant keine Luftreiniger für Schulen

In anderen Bundesländern wie Bayern und Nordrhein-Westfalen wurde die Anschaffung moderner Luftreinigungsanlagen bereits beschlossen, um an den Schulen zusätzlichen Infektionsschutz zu gewährleisten. Die Thüringer Landesregierung kündigte Anfang des Monats jedoch an, kein Budget für den Kauf solcher Geräte eingeplant zu haben. Die Begründung: Es sei unmöglich, die rund 17 000 Klassenzimmer in Thüringen bis zum Winter mit Luftreinigungsanlagen auszustatten.

Wenig Nachfrage bei Schulz & Berger

Dirk Barnstedt hat dafür nur wenig Verständnis: „Die Schulen müssen alle zwanzig Minuten die Fenster aufreißen und die Kinder frieren, obwohl wir doch hier eine Lösung anbieten. Ich versteh’ die Welt nicht mehr!“ Barnstedt ist Geschäftsführer der Firma Schulz & Berger, die spezielle Umluftmodule zur Bekämpfung von Keimen in der Raumluft herstellt.

Am Altenburger Friedrichgymnasium ließ er den „Virusfrei 1200“ auf die Wirksamkeit im Schulbetrieb testen – die Ergebnisse zeigten, dass die Module in Klassenräumen deutlich effektiver seien als das generell empfohlene Lüften. Trotzdem gibt es bei Schulz & Berger bisher kaum Abnehmer für die Luftreinigungsgeräte, was laut Barnstedt vor allem am mangelnden Interesse der Politik liegt.

CDU : „Entscheidung ist unglaublich“

Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag hat nach der Absage der Landesregierung nun allerdings deutlich gemacht, wie wichtig ihnen die Luftreiniger sind: „Die Entscheidung des Kultusministeriums, nicht in Luftfiltertechnik an Thüringer Schulen zu investieren, ist absolut unglaublich“, findet CDU-Fraktionsvorsitzender Mario Voigt. „Während andere Länder das vordringlich behandeln, verweigert Rot-Rot-Grün moderne Luftreiniger.“ Er fordert von der Landesregierung finanzielle Unterstützung für die Schulträger, denn die Technik sei bereits hinreichend erforscht. Die Mittel für die Luftreinigungsanlagen könnten laut CDU aus den Resten des 1,26 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfspakets entnommen werden, das die Landesregierung im Sommer geschnürt hatte.

Grüne fordern mehr Hilfe vom Bund

Zumindest die Thüringer Grünen stimmen der CDU insofern zu, dass Luftreinigungsanlagen an Schulen dringend benötigt werden. „Es ist klar, dass wir es angesichts des nahenden Winters nicht schaffen werden, mal eben alle 17 000 Klassenräume vollständig auszustatten“, erklärt Grünen-Fraktionsvorsitzende Astrid Rothe-Beinlich, „dennoch dürfen wir nicht noch mehr Zeit verlieren.“ Sie sieht vor allem den Bund in der Pflicht, denn obwohl es bereits ein Förderprogramm für Luftreinigungsanlagen gibt, fällt dieses eher dürftig aus.

Dürftige Förderung

In der Förderrichtlinie des Bundeswirtschaftsministeriums wird nämlich nur die Um- und Aufrüstung bereits bestehender „raumlufttechnischer Anlagen“ bedacht, Neuanschaffungen von stationären oder mobilen Luftreinigern werden nicht gefördert. Gerade Schulgebäude im ländlichen Raum sind jedoch eher selten bereits mit RLT-Anlagen ausgestattet und haben so auch keine Chance, die Förderung zu nutzen. Der Grund: „Der Einbau neuer RLT-Anlagen ist zeit- und planungsintensiver als die schlichte Um- bzw. Aufrüstung“, heißt es vom Bundesministerium für Energie und Wirtschaft. „Daher werden auch nur letztere Maßnahmen gefördert.“

So gibt es zwar einen Hersteller von effizienten Luftreinigern in Altenburg – regionale Schulen können aus Willens- oder Geldmangel aber trotzdem nicht versorgt werden. Zumindest im bayerischen Hof hat Schulz & Berger aber schon einen Interessenten.

Landkreis will Luftfilter kaufen – Kreistag soll entscheiden Entgegen der Absage der Thüringer Landesregierung plant das Altenburger Land Luftfilter zum Schutz vor dem Corona-Virus Sars-CoV-2 für Räume in kreiseigenen Schulen und in der Kreisverwaltung anzuschaffen. Dies geht aus einer von Landrat Uwe Melzer ( CDU) kurzfristig eingebrachten Beschlussvorlage hervor, über die der Kreistag am Mittwoch entscheiden soll. Aufgrund vieler Räume und knapper Gelder empfiehlt die Verwaltung demnach den „Einsatz von Luftreinigungsgeräten zunächst in Lehrerzimmern der Schulen in Trägerschaft des Landkreises“ und „in diversen Räumen“ der Straßenverkehrsbehörde sowie des Fachbereichs Soziales, Jugend und Gesundheit, weil diese bei Infektionen ganz geschlossen werden müssten. Die Geräte für maximal 200 000 Euro können dazu „beitragen, dies zu verhindern“, heißt es. Finanziert werden sollen sie aus der Infrastrukturpauschale, von der noch 1,4 Millionen Euro verfügbar sind.

