Landestheater Altenburg wird für Ballett „Forever Lennon“ bejubelt

Altenburg

Kann Musik die Welt verändern? Ja! Hat Musik die Welt verändert? Ja! Im 20. Jahrhundert war es die Rock-Musik, die eine wahre Revolution ausgelöst hat. Bis in die kleinsten Dörfer schwappten die Ideen von Freiheit, von Frieden, von Liebe und vom Traum einer besseren Welt. Protagonisten gab es viele: Glenn Miller, Elvis, die Rolling Stones, Jimi Hendrix und natürlich die Beatles, mit ihrem charismatischen Frontmann John Lennon. Die Macht seiner Musik und seiner Worte bewegte eine ganze Generation. Und sie ließ sich dabei nicht von Mauern und Systemgrenzen aufhalten.

Musikalisch perfekte Illusion

Genau darum geht es in der jüngsten Produktion des Theaters Altenburg Gera. Choreographin Silvana Schröder inszeniert die Musik der Beatles und John Lennons in einem Ballettstück, getanzt vom Thüringer Staatsballett. Am Sonnabend wurde „Forever Lennon“, ihre Hommage an einen der genialsten und einflussreichsten Rock-Musiker, im Theaterzelt auf dem Altenburger Festplatz uraufgeführt. Und sie endete schließlich mit langem und begeistertem Applaus.

Bis zum umjubelten Schlussvorhang erlebten die Premierenbesucher ein 26-Titel umfassendes Ballett-Live-Konzert. Gleich rechts neben der Bühne saß Johnny Silver mit seiner Forever-Lennon-Band. Keine Frage, wesentliche Anteile am Gelingen des Stückes können sich die vier Musiker zuschreiben. Andreas Müller, Oskar Ogrodnik, Reiner Barth und Johnny Silver erweckten die Hits der Fab Four sowie die Solo-Klassiker Lennons zum Leben. Dabei war die Illusion nahezu perfekt. Silvers Stimme kommt so nah an das Original, dass ein Unterschied kaum zu hören ist, und natürlich sind es allesamt hervorragende Musiker, die ihre Instrumente aus dem Effeff beherrschen.

Mauern als Spiegel der Geschichte

Was sich sogleich beim ersten Stück „Dream“ vom 1974er-Lennon-Album „Walls And Bridges“ zeigte. Dazu betraten die Tänzer die Bühne, die Andreas Auerbach im Stil der Berliner Mauer gestaltet hatte. Wobei ein gutes Stück weit offen blieb, ob die Tänzerinnen und Tänzer des Staatsballetts, in ihren Jeans-Outfits nun auf der Ost- oder West-Seite verortet sind. Silvana Schröder spielt mit dieser Mehrdeutigkeit, zeigt die Mauer als Symbol für Teilung, zeigt, dass es aber letztlich egal ist, auf welcher Seite die Musik Lennons läuft, überall elektrisieren seine Songs die Jugend.

Mauern sind für Schröder aber nicht nur negativ belegte Grenzwälle, sie können auch Positives vermitteln, wie die John-Lennon-Mauer in Prag. In deren Graffiti und Beatles-Liedtexten spiegelt sich die Sehnsucht der tschechischen Jugend in den 1980er-Jahren nach Meinungsfreiheit und Demokratie. Bühnenbildner Auerbach projiziert die Gestaltung der Prager Mauer an die auf der Theaterbühne und verwandelt so das triste Grau von gerade eben in ein farbenfrohes Symbol der Hoffnung. Dazu interpretieren die Tänzer, stilistisch immer wieder an „Saturday Night Fever“ erinnernd, die Lennon-Texte.

Ohne Yoko Ono geht nichts

Die Biografie von John Lennon oder die Geschichte der Beatles bleibt dabei aber außen vor. Das war eine der Bedingungen, die Lennons Witwe Yoko Ono an die Freigabe der Rechte knüpfte. Denn ohne ihr Okay ging gar nichts. „Das war ein langer Weg“, sagt Schröder der OVZ. Ganz ohne Änderungen ließ sich die skeptische Hüterin des Andenkens an John Lennon offensichtlich auch nicht überzeugen. Erst ein langer Brief mit dem letztendlichen Konzept des Tanzes an der Mauer, die gegen die Kraft der Aussagen John Lennons so machtlos war, wie gegen den Freiheitsdrang der Jugend überall, habe sie überzeugt.

„Um so stolzer sind wir, dass wir nicht nur die Vertanzungsrechte haben, sondern auch die Genehmigung, die Lieder mit Band live auf der Bühne zu spielen“, sagt Schröder, die in das Stück auch ihre Kindheitserinnerungen einfließen lässt. Etwa an Nächte am Tonbandgerät, um mehr oder weniger heimlich die „Monotonie des ’Yeah, Yeah, Yeah’ und wie das alles heißt“ aufzunehmen. Und selbstverständlich lässt Schröder deshalb per Sample Walter Ulbricht „She Loves You“ ankündigen, bevor der Song „God“ als dunkle Vorahnung des Mordes an Lennon daherkommt, um ihn kurz darauf wieder auferstehen zu lassen. „Forever Lennon“ eben.

Von Jörg Reuter