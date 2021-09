Meuselwitz/Gera

Ein Prozess wegen des Missbrauchs eines Kindes ist nichts Schönes und schon gar nichts für schwache Nerven. Jener am Donnerstag begann auch noch mit einem Paukenschlag. Carsten Löffler und Thomas Teige, Verteidiger des Angeklagten, stellten gegen die 9. Strafkammer unter dem Vorsitz von Richter Harald Tscherner noch vor der Eröffnung einen Befangenheitsantrag. Die Rechtsanwälte wollten selbst nichts zur Begründung sagen.

Richter Jens-Oliver Lukas, der über den Antrag nun mit zwei weiteren Kollegen befinden muss, erklärte der OVZ, dass dies mit dem Umgang der Kammer mit einem Beweisantrag in einem anderen Verfahren bezüglich einer DNA-Auswertung zusammenhänge. Deshalb sei von Teige und Löffler die Besorgnis einer Vorfestlegung geltend gemacht worden.

Dicke Luft im Gerichtssaal

Tscherner ließ sich von dem Schachzug nicht beeindrucken und kündigte an, bis zu einer Entscheidung über den Antrag weiter zu verhandeln. Die bereits angespannte Atmosphäre wurde von den Anwälten weiter aufgeladen, als sie Tscherner vorwarfen, einem Zeugen Suggestivfragen zu stellen.

Angeklagt ist Stefan K., der seine zur Tatzeit zwölfjährige Stieftochter in seiner Wohnung in einem Meuselwitzer Ortsteil in den Monaten Oktober und November 2020 zweimal missbraucht haben soll. Die Kindesmutter soll da schon die Wohnung verlassen haben. Am 18. November durchsuchte die Polizei das Haus und fand im Mülleimer und draußen in der Mülltonne jeweils ein benutztes Kondom, fein säuberlich in das Papier einer Küchenrolle eingewickelt.

Wer hat den Tatort fotografiert?

Allerdings werfen die dazu angefertigten Protokolle Fragen auf. So wurde die erste Fotoaufnahme mit der Uhrzeit 23.14 Uhr vermerkt, der Beginn der Durchsuchung aber erst mit 23.30 Uhr angegeben. Einmal ist vom 7. November die Rede, obwohl die Durchsuchung am 18. stattfand. Laut Unterschrift hatte ein Kripobeamter H. die Bilddokumentation hergestellt, wobei am Donnerstag sein Kollege K. zunächst aussagte, dass er fotografiert habe. Die Verteidigung sprach von drei Fehlern. Darüber hinaus war K. am Ende seiner Befragung auch nicht mehr hundertprozentig sicher, ob wirklich er oder doch Kollege H. die Fotos geschossen hat. Ob all das die Beweise gegen K. tatsächlich erschüttern kann, wird sich erst zeigen, wenn kommenden Donnerstag weitere Zeugen gehört werden.

Verteidigung bestreitet Vorwürfe

Der Angeklagte, nunmehr in ein Nachbardorf verzogen, hüllte sich dafür in Schweigen, hätte aber verhindern können, dass seine Stieftochter aussagen muss. Seine beiden Anwälte bestanden allerdings darauf. Und das, obwohl Staatsanwalt René Sbick eine Verringerung des Strafmaßes in Aussicht stellte, wenn K. der Minderjährigen die Aussage erspart. „Es wäre die Chance, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und die volle mögliche Strafmilderung mitzunehmen“, sagte Sbick.

Rechtsanwalt Löffler bemerkte hierauf, dass sich sein Mandant nichts vorzuwerfen habe. Was er nicht getan habe, könne er auch nicht gestehen. Gleich dreimal wurde das mutmaßliche Opfer sodann für wenige Minuten in den Gerichtssaal gebeten, wo das Mädchen jedesmal – unter Ausschluss der Öffentlichkeit – auf Anraten seiner Mutter vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte. Der Stiefvater brach dabei in Tränen aus.

Von Jens Rosenkranz