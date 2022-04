In dem mit Spannung erwarteten Auftakt des Verfahrens um den mysteriösen Tod von Sven H. wird am Dienstag klar, welche Indizien den beiden Angeklagten gefährlich werden können und welche nicht. Die Verteidigung und ein verschwundener Anrufmitschnitt bringen außerdem die Polizei in Bedrängnis.