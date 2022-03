Altenburg

Es war eines der aufsehenerregendsten Verbrechen der vergangenen Jahre im Altenburger Land: Ein unter seinem Spitznamen „Punker Haase“ stadtbekannter Altenburger wird am Morgen des 28. Dezember 2018 von der Polizei gefunden. In der Fabrikstraße, in seiner Wohnung. Es wirkt zunächst wie ein Suizid durch Strangulation, doch am Tatort finden sich Hinweise, dass der 33-Jährige erst nach seinem Tod zum Auffindeort geschafft und der Selbstmord nur vorgetäuscht wurde. Laut Obduktion wurde „Punker Haase“ erdrosselt.

In den Fokus der Ermittler geraten zwei Bekannte des Toten, zur Tatzeit 41 und 27 Jahre alt. Schon einen Tag später werden die beiden Tatverdächtigen festgenommen. Was zunächst nach einem schnellen Erfolg aussieht, ist der Beginn einer langwierigen, streckenweise ernüchternden Ermittlungsarbeit. Die Polizei sitzt lange an einem Puzzle – ohne dass sich ein schlüssiges Gesamtbild ergibt. Knapp vier Wochen nach der Festnahme kommen die Verdächtigen wieder aus der Untersuchungshaft frei. Das Landgericht Gera sieht Bedarf an Nachermittlungen, etwa bei der Spuren-Auswertung.

17 Verhandlungstage

So verzögert sich auch der weitere Verlauf der juristischen Aufarbeitung. Erst im April 2021 wird die Anklage vom Landgericht Gera zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet. Wiederum ein Jahr später, am 5. April, steht nun der erste Verhandlungstag bei der 1. Strafkammer an.

Die nimmt sich viel Zeit, was auf eine nach wie vor schwierige Beweislage hindeutet. Angesetzt sind zunächst 17 Verhandlungstage bis Juni. Die Staatsanwaltschaft legt den beiden Angeklagten zur Last, ihren Bekannten in der gemeinsam genutzten Wohnung erdrosselt und versucht haben, die Tat als Suizid zu verschleiern, indem sie das Opfer mit einem Strick an einem Fensterrahmen der Wohnung präparierten. Totschlag lautet der Tatvorwurf.

Von Kay Würker