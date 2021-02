Landgericht Gera verurteilt Sexualtäter zu über fünf Jahren Haft

Gera/Rositz

Wegen des mehrfachen sexuellen Missbrauchs eines achtjährigen Mädchens muss ein 65-Jähriger für fünf Jahre und vier Monate ins Gefängnis. Das Landgerichts Gera verurteilte den Rentner Heinz H. aus dem sachsen-anhaltischen Hohenmölsen außerdem dazu, die Kosten des Verfahrens und die der Nebenklage zu tragen. Bereits am Donnerstag hatte sich der Mann freiwillig bereiterklärt, seinem Opfer 10 000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen, in monatlichen Raten.

Mit dem Strafmaß blieb die 7. Strafkammer etwas unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die sechs Jahre beantragt hatte. Die Verteidigung hatte sich für fünf Jahre ausgesprochen. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass dem Angeklagten fünf Fälle des schweren und weitere fünf Fälle des sexuellen Missbrauchs nachgewiesen werden konnten. Bei seinem Opfer handelte es sich um die Tochter seiner Nichte aus Rositz. Die Taten beging er zwischen März und Juli 2020 in seiner Wohnung, in der der Tochter und in der Wohnung ihres Lebensgefährten in Meuselwitz.

Anzeige

Nächtliche private Videos überführten Täter

Dabei nutzte er aus, dass sich die Achtjährige zu ihrem Großonkel hingezogen fühlte, es ihr gutging, wenn er da war, sogar ein Vertrauensverhältnis bestand. Auch seine Nichte täuschte er, indem er sexuelle Übergriffe anderer Täter scharf verurteilte. Gestellt wurde er bei nächtlichen privaten Videoaufnahmen.

Letztendlich blieben durch die Taten bei seinem Opfer erhebliche psychische Schäden zurück, wie Schlafstörungen, Angst, Scham und Schuldgefühle sowie ein schulischer Leistungsabfall. Maßgebliche Beweise waren die Aussagen des Kindes bei der Polizei sowie dessen Schilderungen gegenüber seiner Mutter, die diese vor Gericht wiedergab, sowie angefertigte Fotos von den Taten durch den Angeklagten. Evident war ebenso dessen Geständnis, das sich allerdings strafmildernd auswirkte, weil es insbesondere dem Kind eine weitere Befragung vor Gericht ersparte.

Zum Prozessauftakt hatte der Angeklagte, hier mit seinem Anwalt Carl Sommer aus Altenburg, ein Geständnis abgelegt. Quelle: Jens Rosenkranz

Zugunsten des Täters wurde dessen Schmerzensgeld ausgelegt, zu dem er bereit war, obwohl ihm ein Insolvenzverfahren droht, weil er hochverschuldet ist. Strafmildernd wirkte sich ebenso aus, dass H. nicht vorbestraft ist und es keine Hinweise auf Gewalt gab, wie die Vorsitzende Richterin Christina Lichius anmerkte. Auch hätten die Misshandlungen in einem relativ kurzen Zeitraum stattgefunden, das Martyrium sich also nicht über Jahre hingezogen. Außerdem zeigte H. Reue und Scham wegen seiner Übergriffe, für die er sich entschuldigte.

Urteil ist bereits rechtskräftig

Zu Lasten des Angeklagten legte die Kammer die erheblichen psychischen Schädigungen des Mädchens aus. Außerdem habe er sein Opfer unter Druck gesetzt, indem er es an eine Schweigepflicht band, die er mit dem drohenden Entzug von Geschenken manifestierte. Auch musste die Achtjährige die Misshandlungen auf Zetteln dokumentieren, in einer Art Code.

H. hatte am ersten Verhandlungstag nach seinem Geständnis jegliche weiteren Aussagen abgelehnt, da ihn dies überfordern würde. Während des Prozesses wirkte er die meiste Zeit wie abwesend und blickte nach unten. Das Urteil ist bereits rechtskräftig, da alle Prozessbeteiligten noch im Gerichtssaal erklärten, auf eine Revision zu verzichten. Der Angeklagte bleibt in Haft, in der er sich bereits seit Juli 2020 befindet.

Von Jens Rosenkranz