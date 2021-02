Altenburg/Schmölln/Gera

Ein in Schmölln lebender Marokkaner ist am Montag wegen gefährlicher Körperverletzung von Landgericht Gera zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der 29-Jährige soll einem Äthiopier am 7. April 2020 morgens in einem Wohnblock in der Siegfried-Flack-Straße in Altenburg bei einem Streit um Geld mit einem Messer eine etwa ein Zentimeter lange und einen halben Zentimeter tiefe Stichverletzung zugefügt haben.

Der Angeklagte räumte zwar einen mit Fäusten geführten Kampf ein, den Einsatz eines Messers betritt er bis zuletzt. Davon wich er auch dann nicht ab, als ihm bei einem Geständnis eine mildere Strafe in Aussicht gestellt wurde. „Ich habe mit meinen bloßen Händen gekämpft. Ich bin unschuldig“, sagte Abdal B., der bis zu seiner seit vier Monaten andauernden Untersuchungshaft im Schmöllner Asylbewerberheim lebte.

Erpressungsvorwurf wird fallengelassen

Der zunächst ebenso angeklagte Vorwurf einer schweren räuberischen Erpressung wurde während der Verhandlung fallengelassen, da er sich nicht beweisen ließ. Auch bei dem Messerstich blieben Fragen offen, vor allem weil der Verletzte als Zeuge nicht gehört werden konnte. Mohamed H., der im Klinikum in Altenburg notärztlich versorgt wurde, dort drei Tage auf Station blieb, diese aber entgegen des ärztlichen Rates vor der Zeit verließ, ist abgetaucht. Die Behörden wissen nicht, wo er ist. Vom Angeklagten und wohl auch von der Polizei wird er mit Drogen-Geschäften in Verbindung gebracht.

In diesem Wohnblock in der Altenburger Siegfried-Flack-Straße 59 in Altenburg hat sich der Streit zugetragen. Der Block wurde mittlerweile abgerissen. Quelle: Kay Würker

Die Strafkammer konnte nur die von Mohamed H. gegenüber der Polizei getätigten Behauptungen vom 7. April 2020 würdigen, was sie deshalb besonders kritisch vornahm, wie die Vorsitzende Richterin Andrea Höfs betonte. Dennoch bestanden für die Kammer keine vernünftigen Zweifel an der Schuld des Angeklagten. Damit schenkte sie der Behauptung des Täters keinen Glauben, wonach sein Opfer sich die Verletzung selbst beigebracht habe, um ihn zu belasten. „Wie genau die Auseinandersetzung abgelaufen ist, konnte nicht im Detail aufgeklärt werden. Das müssen wir auch nicht“, sagte Höfs.

Verteidiger kündigt Revision an

Der Verteidiger von B., Rechtsanwalt Martin Sommer aus Altenburg, sah dies freilich anders. Er kündigte an, gegen das Urteil Revision einzulegen. In seinem Plädoyer hatte der Jurist das Opfer als unglaubwürdig bezeichnet, das widersprüchliche und gänzliche unmögliche Angaben gemacht habe, etwa zur Zahl der Stiche und dazu, wie B. zugestochen haben soll. Kein einziger Zeuge habe ein Messer gesehen, es gab keine Blutspuren im Hausflur. „Alles von H. sei zusammengesponnen und erlogen“, sagte Sommer, „nur um seinen Mandanten zu belasten“.

Das Urteil sieht eine elfmonatige Freiheitsstrafe vor, ausgesetzt zur Bewährung, die Zeit dafür beträgt zwei Jahre. B. muss die Kosten des Verfahrens tragen und Bewährungsauflagen erfüllen. Nach seiner U-Haft verließ B. das Gericht als freier Mann.

Von Jens Rosenkranz