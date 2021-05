Landgericht verhängt hohe Haftstrafen im Altenburger Mordprozess

Gera/Altenburg

Wenn sie könnten, würden sie ihre Tat rückgängig machen. Das waren die letzten Worte der Angeklagten im Mordprozess, bevor die Strafkammer am Landgericht Gera am Montagmittag ihr Urteil fällte. Danach müssen Toni S. für sechs Jahre und vier Monate und Sven N. für acht Jahre ins Gefängnis. Letzterer wurde für versuchten Totschlag, S. für Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Beide sind schuldig, am 12. Februar 2020 dem damals 52-jährigen Mario K. in dessen Wohnung in der Altenburger Pappelstraße mit massiven Fußtritten tödliche Verletzungen zugefügt zu haben. Als Haupttäter gilt Sven N., der ein zweites Mal in die Wohnung ging, weil das Opfer noch röchelte. Um es vollends umzubringen, stach ihn der damals 18-Jährige mit einem Messer in den Hals. Tödlich aber waren die Fußtritte, die zu schweren inneren Verletzungen und zum Verbluten führten.

Der Bluttat vorausgegangen war die angebliche Frage des Opfers, ob die beiden Angeklagten ihm gegen Geld zu sexuellen Diensten zur Verfügungen stehen würden, was diese erboste. Außerdem soll K. die Täter im Hausflur beleidigt haben, weshalb sie ihm spontan eine kräftige Abreibung verpassen wollten, wie es der Vorsitzende Richter Harald Tscherner formulierte. Die Angeklagten haben K. auf brutalste Weise umgebracht, sagte Tscherner, und seien dabei unwahrscheinlich kaltblütig und abgebrüht vorgegangen. Dies traf auch auf die Tatsache zu, dass sie den Toten tagelang in dessen Wohnung liegen ließen, was zu einem unerträglichen Gestank führte.

Von Jens Rosenkranz